SPOR

Galatasaray’da mahkeme kararı verildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.08.2019 13:50 | Son Güncelleme

Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik tedbir kararı alınması talebi kabul edildi.

Galatasaray’da mahkeme kararı verildi

Mahkeme yönetim kurulunun ihtiyati tedbir talebinin kabulüne hükmetti. Tedbir kararı kalkana dek Galatasaray Genel Kurulu, yönetimi olağanüstü seçime davet edemeyecek.

Ayrıntılar geliyor...

Sıfır araç aldı! Muayeneye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı Sıfır araç aldı! Muayeneye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı
'Galatasaray maçını kazanacağız''Galatasaray maçını kazanacağız'
Henry Onyekuru, Florya'yı ziyaret ettiHenry Onyekuru, Florya'yı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Galatasaray Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Fenerbahçe için forvete Patrik Schick iddiası

Fenerbahçe için forvete Patrik Schick iddiası

Fransa'ya bir Türk yıldız daha

Fransa'ya bir Türk yıldız daha

Gazişehir evinde Gençler'i dağıttı

Gazişehir evinde Gençler'i dağıttı

Fenerbahçe için bomba iddia

Fenerbahçe için bomba iddia

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Falcao paylaştı, taraftar çıldırdı!

Falcao paylaştı, taraftar çıldırdı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Falcao transferinde bomba iddia

Falcao transferinde bomba iddia

Galatasaray rahat kazandı

Galatasaray rahat kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray’da mahkeme kararı verildi

Galatasaray’da mahkeme kararı verildi

Erol Bedir: Galatasaray maçını kazanacağız

'Galatasaray maçını kazanacağız'

Henry Onyekuru, Florya'yı ziyaret etti

Henry Onyekuru, Florya'yı ziyaret etti

Galatasaray için Mehmet Topal iddiası

Mehmet Topal için flaş iddia

Fatih Terim'den Falcao açıklaması

Fatih Terim'den Falcao açıklaması

Galatasaray 1 - 1 Konyaspor

G.Saray'a son dakika şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.