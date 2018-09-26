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Galatasaray'da Maicon ayrılmak için gün sayıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.09.2018 08:35 | Son Güncelleme

Al Hilal’e transferi son anda yatan Maicon, Galatasaray’dan ayrılmak için artık gün sayıyor.

Galatasaray'da Maicon ayrılmak için gün sayıyor

Al Hilal’e transferi son anda yatan Maicon, Galatasaray’dan ayrılmak için artık gün sayıyor.

Fatih hocanın performansını beğenmediği ve yerine alternatif isimleri oynattığı Brezilyalı savunmacı, Ocak ayında mutlaka bir başka takıma satılacak. Maicon’dan gelecek bonservis parası da transfer çalışmalarında kullanılacak. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray maicon

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