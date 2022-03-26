Galatasaray'da mali kongrede olay açıklama: "Anlatsam şaşırırsınız!"

Son dakika: Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, olağan mali genel kurul toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Albayrak, Kerem Aktürkoğlu transferinin hikayesini anlatırken, Taylan Antalyalı için de parantez açtı.

"KEREM'İN TRANSFERİNİ ANLATSAM ŞAŞIRIRSINIZ"

Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin şaşırtıcı olduğunu söyleyen Albayrak, "Boynum kıldan incedir ama unutmayalım ki Kerem Aktürkoğlu’nu Erzincanspor’dan alışımın hikayesini anlatsam, şaşırırsınız. Çok iyi takip ediyordum. Erzincanlı olan genel müdür yardımcımı Erzincan'a gönderdim. Kerem’i kafaya koymuştuk. Bütün Galatasaraylıların gurur duyduğu bir sporcu. Galatasaray geleceğine çok büyük bir katkısı olacak. Kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyorum." dedi.

"BİR TAYLAN ANTALYALI OLAYI VAR..."

Taylan Antalyalı'yı büyük kulüplerle girdikleri yarış sonrasında aldıklarını ifade eden eski başkan yardımcısı, "Bir Taylan Antalyalı olayı vardı, çok büyük kulüpler devreye girmişti. İnşallah Taylan çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bugün barış içerisinde geçmesini dilediğimiz mali kongrenin bütün Galatasaray camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu, 2 Eylül 2020 tarihinde Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer edilmiş ve bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinini radarına girmişti.

