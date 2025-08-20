Galatasaray'da Manuel Akanji için sıcak gelişme! Manchester City ile görüşmeler neredeyse tamam... Sıra geldi yıldız isme

Süper Lig devi Galatasaray’da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı kırmızılılar İngiliz devi Manchester City’den savunma oyuncusu Manuel Akanji için resmi görüşmelerinde sonuç almaya çok yakın durumda.

ANLAŞMA YAKIN!

Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre Galatasaray ve Manchester City, Manuel Akanji transferi için anlaşmaya çok yakın! Oyuncuya da 'sözlü' teklif yapıldı.

GALATASARAY’I TEMSİLEN GİTMİŞTİ

Galatasaray, Manuel Akanji transferinde görüşmeleri ilerletmek amacıyla, Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana ile görüşmesi için İngiltere'ye temsilci yolladı.

SIRA GELDİ AKANJI’YE

Cimbom, yıldız savunma oyuncusu Manuel Akanji için sözlü teklif de bulunurken, oyuncunun 7.5 milyon euroluk talebinde indirime gitmesini talep edecek. İndirim gerçekleştiği taktirde sarı kırmızılılar oyuncuyu İstanbul’a getirmek için planlama yapacak.