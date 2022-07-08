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Galatasaray'da Marcao krizi! Olay tamamen farklıymış! ''Kulübe ihanet etti, hain!''

08.07.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilla, Diego Carlos'a veda ettiği günde Galatasaray'dan Marcao transferini bitirdi. İspanyol ekibi, sarı-kırmızılı takıma 12 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonus ödeme yapacak. Galatasaray'ın Avrupa kampına gitmeyen isimlerden biri, Marcao oldu. Herkes bunu, Sevilla transferinin kesinleşmesinden dolayı algıladı. Ancak Brezilyalı stoperin, Galatasaray Yönetimi’ni köşeye sıkıştırma adına böyle bir yola başvurduğu ortaya çıktı. Bu olayın ardından Galatasaray taraftarı adeta çılgına döndü.

Galatasaray'da Marcao krizi! Olay tamamen farklıymış! ''Kulübe ihanet etti, hain!''
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’da Marcao transferinde sona gelindi. İspanya La Liga ekibi Sevilla, uzun süredir peşinde olduğu Brezilyalı stoperin transferini 12+3 milyon Euro’ya tamamladı.

Sarı-kırmızılı takımın sezon öncesi kampı için Avusturya’ya götürülmeyen 26 yaşındaki Marcao’nun transferinde 3 milyon Euro da bonus bulunuyor. Diego Carlos’u 31 milyon Euro bedelle Premier Lig ekibi Aston Villa’ya gönderen Sevilla, boşluğu hemen doldurmuş oldu.

OLAY İDDİA! ORTALIK KARIŞTI! TEHDİT ETTİ

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Sarı-kırmızılı teknik heyet, Marcao’nun transferi henüz kesinlik kazanmadığı için onu da kamp kadrosunun içine almıştı. Bu durum, Brezilyalı futbolcuya da iletildi. Fakat, Galatasaray Yönetimi, perşembe günü kulübe gelen bir mail karşısında şaşırdı, kaldı. Marcao, “Tüm alacaklarım ödenmeden kampa gitmem” diyerek, işi adeta sarı-kırmızılıları tehdit boyutuna götürdü.

"PARAM TAM OLARAK YATMADI"

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Cim-Bom buna rağmen alacaklarını hesaba yatırdı, sadece 500 bin euroluk prim verilmedi. Çünkü Galatasaray Yönetimi, ısrarla Sevilla’ya gitmek isteyen Marcao’dan, bonservis bedeli dışında, bu primden de fedakarlık yapmasını istemişti. Bu nedenle de 500 bin euro ödenmedi.

Ancak Marcao, buna rağmen parasının tam olarak hesaba yatmadığını gerekçe göstererek, Avusturya’ya gitmeyeceğini iletti. Yapılan bu çirkin hareket, Galatasaray Yönetimi’nde büyük şaşkınlık yarattı.

Transferin büyük olasılıkla tamamlanması beklenirken, yaşanan durumun sarı-kırmızılı yönetimi çok üzdüğü ifade edildi.

"YÜZSÜZ, HAİN!"

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Bu iddianın ortaya atılmasının ardından Galatasaray taraftarı Marcao'ya ateş püskürdü. Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olaydan sonra bile affedilen ve taraftarın bağrına bastığı Marcao'nun bu tarz hareketler yapması sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar Marcao için ''Bu yaptığı büyük yüzsüzlük! Kulübe ihanet ediyor, hainlik yapıyor!" tweetleri attı.

(Milliyet)


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Anahtar Kelimeler:
Marcao galatasaray
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