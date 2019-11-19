G.Saray revire döndü! 9. sakatlık...

Galatasaray'da milli takım arasında yaşanan sakatlıklar arasına Mario Lemina da katıldı. Sarı-kırmızılılar, Gabonlu oyuncunun milli takım arasında sakatlandığını duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından İstanbul'a dönen Mario Lemina sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle günü tedaviyle geçirdi" ifadeleri yer aldı.
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