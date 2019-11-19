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G.Saray revire döndü! 9. sakatlık...

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.11.2019 15:57 | Son Güncelleme

Milli Takım arasında birçok sakatlık yaşayan Galatasaray'da Mario Lemina da sakatlar arasına katıldı.

G.Saray revire döndü! 9. sakatlık...

Galatasaray'da milli takım arasında yaşanan sakatlıklar arasına Mario Lemina da katıldı. Sarı-kırmızılılar, Gabonlu oyuncunun milli takım arasında sakatlandığını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından İstanbul'a dönen Mario Lemina sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle günü tedaviyle geçirdi" ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY'IN SAKAT OYUNCULARI

Fernando Muslera
Ryan Babel
Younes Belhanda
Florin Andone
Radamel Falcao
Şener Özbayraklı
Christian Luyindama
Emre Akbaba
Mario Lemina


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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Mario Lemina

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
beter olun daha bunlar iyi günleriniz
@orhan_uludag_1981 sieee
başakşehir fırsattan yararlansın
sakatlığa sevinilmez.insan olun biraz
Noel yaklaşıyor.
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