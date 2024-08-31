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Galatasaray'da Mauro Icardi şoku! Oyuna devam edemedi, çıkarken yaptığı işaret taraftarları korkuttu

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.08.2024 22:29
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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Sarı - kırmızılılarda Arjantinli yıldız Mauro Icardi, dizinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Galatasaray'da Mauro Icardi şoku! Oyuna devam edemedi, çıkarken yaptığı işaret taraftarları korkuttu
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, dizinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Icardi'nin yerine Michy Batshuayi, oyuna dahil oldu.

"KOPMA" İŞARETİ YAPTI

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Galatasaray'da Mauro Icardi, kenara gelirken doktorlara eliyle "kopma" işareti yaptı. Bu hareket sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

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Galatasaray: "Futbolcumuz Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ilk yarısında bir pozisyonda zorlama sonrası sağ arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmıştır.

Futbolcumuzun durumu yapılacak detaylı tetkikler sonrasında belli olacaktır."

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galatasaray icardi
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