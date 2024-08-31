Galatasaray'da Mauro Icardi şoku! Oyuna devam edemedi, çıkarken yaptığı işaret taraftarları korkuttu

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, dizinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Icardi'nin yerine Michy Batshuayi, oyuna dahil oldu.
Galatasaray'da Mauro Icardi, kenara gelirken doktorlara eliyle "kopma" işareti yaptı. Bu hareket sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.
Galatasaray: "Futbolcumuz Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ilk yarısında bir pozisyonda zorlama sonrası sağ arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmıştır.
Futbolcumuzun durumu yapılacak detaylı tetkikler sonrasında belli olacaktır."