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Galatasaray'da Mbaye Diagne direğe kafa attı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.01.2021 00:03 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray Yeni Malatyaspor deplasmanında tek maç eleme usulü olan karşılaşmada tur mücadelesi verirken maçın 85. dakikasında ceza alanındaki bir pozisyonda istediği pası alamayan Diagne sinirlenerek direğe kafa attı!

Galatasaray'da Mbaye Diagne direğe kafa attı!

Galatasaray'da Mbaye Diagne, Emre Kılınç'a kızdı, direğe kafa attı. Senegalli forvet maçın 85. dakikasında sağ kanattan ceza alanına giren Linnes'ten pası alan Emre Kılınç'ın çaprazdan şutundan sonra arkadaşına tepki gösterdi ve direğe kafa attı. Pozisyonda arka direkte boş olan yıldız forvet pas alsaydı büyük ihtimalle golü atacaktı ancak Emre Kılınç'ın şutunda kaleci Ertaç Özbir topu sağ ayağıyla çıkarmayı başarmıştı. Diagne de bu pozisyonun ardından önce başını gökyüzüne çevirdi, bağırdı ve ardından direğe kafa attı.

Görsel uzatma dakikalarındaki tekrar görüntüsünden alınmıştır


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