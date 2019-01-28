Galatasaray'da Mbaye Diagne fırtınasının nedeni belli oldu

Kasımpaşa’nın sürpriz bir hamle ile Galatasaray’a da önerilen Stipe Perica’ya imza attırması taraftarlar arasında heyecana neden oldu. Diagne’nin Cuma gecesi yaptığı paylaşımlar üzerine Musta Denizli’den, “boşverin, ne yaparsa yapsın" açıklaması geldi. Kasımpaşalı yetkililer ise oyuncunun hesabının hacklenmediğini söyledi.

Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz, "Diagne'nin transferle ilgili herhangi bir bilgim yok. Zaten Galatasaray'ın o kadar parası da yok. Böyle bir durum olsaydı eğer bizimle iletişime geçilirdi” dedi. Ama işin farklı bir boyutta olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’da bulunan Mbaye Diagne’nin İtalyan menajerleri Fabrizio ve Claudio’nun Fatih Terim’le yaptığı görüşmenin Senegalli oyuncuyu heyecanlandırdığı ve ilk günden beri Galatasaray’a gitmek isteyen golcünün bu paylaşımları yaptığı bildirildi. Terim’in, Fabrizio ve Claudio isimli menajerleri Fiorentina ve Milan’da çalıştığı dönemden tanıdığı, son bir kaç gündür G.Saray’ın listesine giren Serie A’daki forvetlerin bu isimlerle ilgili olduğu bildirildi. (FOTOSPOR)

