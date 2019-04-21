Galatasaray'da Mbaye Diagne krallık yarışında rekora gidiyor

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne attığı gollerle takımını sırtlıyor. Devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Diagne, sarı-kırmızılı forma ile 8 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Ziraat Türkiye Kupası müsabakası olmak üzere toplam 11 maçta görev aldı. 27 yaşındaki futbolcu, 8 lig maçında 8 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ligin ilk yarısında Paşa forması ile 20 gol atan Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile attığı 8 golle birlikte toplam 28'e ulaştı. Başarılı forvetin bir de asisti var. Yıldız futbolcu şu anda ligde açık ara gol krallığında zirvede bulunuyor.

DİAGNE ATIYOR, GALATASARAY KAZANIYOR

Galatasaray, Diagne'nin attığı gol attığı maçlarda puan kaybetmiyor. Başarılı futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile gol sevinci yaşadığı 5 maçta Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrıldı. Senegalli futbolcu, Trabzonspor, Antalyaspor, Bursaspor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor müsabakalarında gol atarken, Cimbom da hanesine 3 puan yazdırdı.

8 GOLÜN 7'Sİ TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDA