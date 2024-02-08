Galatasaray'da Mertens futbolu bırakıyor! Yaptığı açıklamanın ardından Suudi Arabistan'dan gelen milyonluk teklifi reddetti

Galatasaray'ın 36 yaşındaki Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, sezon sonu futbolu resmen bırakacağını ifade etmişti. Bu açıklamasının hemen ardından Suudi Arabistan'dan teklif alan Mertens kararından dönmedi ve teklifi reddetti.

SUUDİ ARABİSTAN'IN TEKLİFİNE RET

Galatasaray'da kalmak istediği için Suudi Arabistan'dan gelen 13 milyon euroluk teklifi reddeden Mertens, sezon sonunda resmen futbolu bırakıyor.

"FUTBOLU BIRAKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Mertens yaptığı açıklamada, "Bu kariyerimin son sezonu mu olacak? Evet sanırım öyle. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz ama... ben de çok heyecanlıyım. Görünen o ki kariyerimi Galatasaray'da sonlandıracağım. Garip gelecek belki ama futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum." demişti.





