SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Mertens futbolu bırakıyor! Yaptığı açıklamanın ardından Suudi Arabistan'dan gelen milyonluk teklifi reddetti

Galatasaray'da Mertens futbolu bırakıyor! Yaptığı açıklamanın ardından Suudi Arabistan'dan gelen milyonluk teklifi reddetti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.02.2024 10:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın 36 yaşındaki yıldız oyuncusu Mertens, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklamıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Belçikalı oyuncunun Suudi Arabistan'dan gelen teklifi de bu sebeple reddettiği öğrenildi.

Galatasaray'da Mertens futbolu bırakıyor! Yaptığı açıklamanın ardından Suudi Arabistan'dan gelen milyonluk teklifi reddetti
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın 36 yaşındaki Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, sezon sonu futbolu resmen bırakacağını ifade etmişti. Bu açıklamasının hemen ardından Suudi Arabistan'dan teklif alan Mertens kararından dönmedi ve teklifi reddetti.

SUUDİ ARABİSTAN'IN TEKLİFİNE RET

4a9b568f70574afaa0cf43e64593560b

Galatasaray'da kalmak istediği için Suudi Arabistan'dan gelen 13 milyon euroluk teklifi reddeden Mertens, sezon sonunda resmen futbolu bırakıyor.

"FUTBOLU BIRAKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

b586bea568cc4f66ab2c25a50e24528c

Mertens yaptığı açıklamada, "Bu kariyerimin son sezonu mu olacak? Evet sanırım öyle. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz ama... ben de çok heyecanlıyım. Görünen o ki kariyerimi Galatasaray'da sonlandıracağım. Garip gelecek belki ama futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum." demişti.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afrika Uluslar Kupası’nda finalin adı Nijerya - Fildişi Sahili olduAfrika Uluslar Kupası’nda finalin adı Nijerya - Fildişi Sahili oldu
Hakim Ziyech transferi resmen açıklandı!Hakim Ziyech transferi resmen açıklandı!
Canlı yayında sigara içmişti! Açıklama geldi...Canlı yayında sigara içmişti! Açıklama geldi...
Anahtar Kelimeler:
galatasaray mertens yaşında sezon da,
En Çok Okunan Haberler
Dolandırıcıların yöntemi görüntülerde ortaya çıktı: Yağ karıştırmışlar!

Dolandırıcıların yöntemi görüntülerde ortaya çıktı: Yağ karıştırmışlar!

Bankada hesabı olanlar dikkat, paranız buhar olabilir!

Bankada hesabı olanlar dikkat, paranız buhar olabilir!

Fatih Terim Yunanistan'da istifayı getirdi!

Fatih Terim Yunanistan'da istifayı getirdi!

Hakim Ziyech transferi resmen açıklandı!

Hakim Ziyech transferi resmen açıklandı!

Serdar Dursun geri döndü!

Serdar Dursun geri döndü!

Canlı yayında sigara içmişti! Açıklama geldi...

Canlı yayında sigara içmişti! Açıklama geldi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.