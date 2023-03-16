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Galatasaray’da Mertens ve Yusuf Demir Konyaspor maçında da yok!

16.03.2023 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın Konyaspor’a konuk olacak Galatasaray’da kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Mertens’in yanı sıra Midtsjö, Ross, Yusuf Demir, Emre Taşdemir ve sarı kart cezalısı olan Nelsson kafilede yer almadı.

Galatasaray’da Mertens ve Yusuf Demir Konyaspor maçında da yok!
Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda bu müsabaka öncesi kamp kadrosu belli oldu. Kafilede sakatlığı devam eden Mertens’in yanı sıra Midtsjö, Ross, Yusuf Demir, Emre Taşdemir ve sarı kart cezalısı olan Nelsson bulunmuyor.

Galatasaray’ın, Konyaspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

“Fernando Muslera, Leo Dubois, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimi Gomis, Berkan Mutlu, Kaan Ayhan, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Sam Adekugbe, Okan Koçuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi"

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YUSUF DEMİR YİNE YOK

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Galatasaray'da sezon başı 6 milyon Euro bonservisle transfer edilen Yusuf Demir, Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadı. Bu karar sonrası Galatasaraylı taraftarlar Yusuf Demir'in çabalamadığını ön görüp isyan etti.

Genç oyuncu bu sezon sadece 6 maçta görev alabildi.

Kasımpaşa | 13'
Konyaspor | 27'
İstanbulspor | 16'
Sivasspor | 3'
Ankaragücü | 7'


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