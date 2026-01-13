Galatasaray'da Milano seferi başladı! Aslandan Noa Lang ve Amine Gouiri hamlesi

Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılı takımda sportif direktör Abdullah Kavukçu Fenerbahçe'nin arka arkaya yaptığı transferler sonrası ani bir kararla Milano seferine başladı. Cimbom'da geciken transferler taraftarlar arasında homurdanmaya sebebiyet verse de aslanın İtalya'yı merkez üssü olarak kullanıp transferlerle birlikte İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'da dün gece kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve sportif direktör Abdullah Kavukçu'nun bulunduğu toplantıdan bir an evvel transfer kararı çıktı.

"MILANO'YA SEFERE ÇIKILIYOR..."

Gazeteci Haluk Yürekli'nin TV 100 ekranlarında dile getirdiği habere göre; "Şu anda Fethiye'de Abdullah Kavukçu. Yarın da Milano'ya bir sefere çıkıyor. Orada başta Gardi ve birçok menajerle birlikte tespit edilen oyuncuların artık son şeklini vermek üzere bir operasyona girişiyor. Bugün bir toplantı yapıldı Kemerburgaz'da, Dursun Başkan, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu'nun da katıldığı. O toplantıdan sonra çıkan bir karar bu."

2 TRANSFER BEKLENİYOR!

Galatasaray'ın Milano seferinden 2 oyuncuyla dönmesi bekleniyor. Orta saha ve hem kanat hem de 10 numara oynayabilecek bir oyuncu ile temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar transferleri bir an evvel bitirip İstanbul'a getirmek istiyor.

AMINE GOUIRI BOMBASI! ''DÜNYA KUPASI UMUDUYLA...''

Gazeteci Burhan Can Terzi, "Amine Gouiri için Galatasaray ara transfer döneminde kiralama girişimlerine başladı. Amine Gouiri'nin bir omuz sakatlığı var, Ocak sonunda iyileşmesi bekleniyor. Afrika Kupası'na gitmedi, Dünya Kupası'na gitmek istiyor ve Galatasaray'da büyük bir çıkış yapmak istiyor. Kiralanması isteniyor. Hücum hattına opsiyon olması isteniyor her bölge için. Ki geçen sene Okan Hoca da geçen sene de o yüzden bir joker olması için çok istemişti." dedi.

SEFERİN DİĞER ADI BELLİ OLDU: NOA LANG...

Öte yandan sabah gazetesinin haberine göre Fenerbahçe'ye kaybedilen Süper Kupa sonrasında planlama değişti. 6 numara dışında hücum hattına da ilk 11 düzeyinde takviyeye karar verildi. Kenar forvet ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen oyuncu bakmaya başlayan Galatasaray'da iki isim öne çıkıyor: Noa Lang ve Amine Gouiri. İki oyuncu güncel piyasa değerleri ile 53 milyon euroluk bir paket halinde İstanbul'a getirilebilir...