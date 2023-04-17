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Galatasaray'da Milot Rashica müjdesi! 6-0'lık Kayserispor galibiyeti sonrası yönetim ile görüştü

17.04.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın kiralık olarak kadroya kattığı ve performansıyla alkış toplayan Milot Rashica, 6-0'lık Kayserispor galibiyeti sonrasında yönetim ile bir görüşme yaparak takımda kalmak istediğini iletti. İşte detaylar...

Galatasaray'da Milot Rashica müjdesi! 6-0'lık Kayserispor galibiyeti sonrası yönetim ile görüştü
Milot Rashica

Milot Rashica

KOS Kosova
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin geride kalan 29 haftasında topladığı 66 puanla zirvede bulunan Galatasaray, son oynadığı Kayserispor mücadelesinden 6-0'lık galibiyetle ayrılırken, büyük moral bulmuştu.

MÜJDELİ HABER

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Sarı-Kırmızılılar'da Kayserispor karşılaşmasında bireysel performanslar da dikkat çekerken, Sarı-Kırmızılılar'da kiralık forma giyen isimlerden olan Milot Rashica'dan müjdeli haber geldi.

YÖNETİM İLE GÖRÜŞTÜ

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Sarı-Kırmızılılar'ın İngiltere ekibi Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve şu ana kadar çıktığı 19 maçta 3 gol 4 asist yapma başarısı gösteren Rashica yönetim ile bir görüşme yaparken, Teknik direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile görüşen oyuncunun kariyerini sarı-kırmızılı takımda sürdürmek istediğini söylediği öğrenildi.

EN AZ 5-6 MİLYON EURO ÖDENECEK

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Galatasaray’ın Rashica için ise Norwich City’ye 5-6 milyon euro arasında bir ücret önereceği gelen bilgiler arasında...

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