Galatasaray'da Milot Rashica müjdesi! 6-0'lık Kayserispor galibiyeti sonrası yönetim ile görüştü

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin geride kalan 29 haftasında topladığı 66 puanla zirvede bulunan Galatasaray, son oynadığı Kayserispor mücadelesinden 6-0'lık galibiyetle ayrılırken, büyük moral bulmuştu.

MÜJDELİ HABER

Sarı-Kırmızılılar'da Kayserispor karşılaşmasında bireysel performanslar da dikkat çekerken, Sarı-Kırmızılılar'da kiralık forma giyen isimlerden olan Milot Rashica'dan müjdeli haber geldi.

YÖNETİM İLE GÖRÜŞTÜ

Sarı-Kırmızılılar'ın İngiltere ekibi Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve şu ana kadar çıktığı 19 maçta 3 gol 4 asist yapma başarısı gösteren Rashica yönetim ile bir görüşme yaparken, Teknik direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile görüşen oyuncunun kariyerini sarı-kırmızılı takımda sürdürmek istediğini söylediği öğrenildi.

EN AZ 5-6 MİLYON EURO ÖDENECEK

Galatasaray’ın Rashica için ise Norwich City’ye 5-6 milyon euro arasında bir ücret önereceği gelen bilgiler arasında...

