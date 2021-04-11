Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Lazio yolunda!

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi, Falcao'nun sakatlıktan dönüşü ve yeni golcü Mohamed'in formda olmasından dolayı taktik anlayışında değişikliğe gitti ve çift forvete döndü.

"MOSTAFA'NIN ONAYINA BAĞLI"

Öte yandan Mohamed ile ilgili transfer gelişmesi yaşandı. M.United, Zamalek'e Mohamed'in Galatasaray'a transferiyle ilgili mukavele detaylarını sordu ve ilgisini iletti. Satın alma opsiyonu Galatasaray'da olmasına rağmen Mohamed'in yakın bir arkadaşı, "Opsiyon maddesinin aktif hale gelmesi, Mostafa'nın onayına bağlı." şeklinde konuştu.

İNGİLİZCE ÖĞRENMEYE BAŞLADI

Mısır basınına göre; "Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın opsiyonu kullanmasına onay vermezse Zamalek'e dönüp sonrasında da kulübünün iyi bir para kazanmasını sağlayabilir. Çünkü Zamalek'e karşı büyük bir sevgisi ve saygısı var." dedi.Mostafa Mohamed, saha içindeki performansının yanı sıra kişisel gelişimine de önem veriyor. Golcü futbolcu, futbolun dilini iyi konuşmanın yanı sıra yabancı dil konusunda da olumlu adımlar attı.Golcü futbolcu Mostafa Mohamed, İngilizce öğrenmeye başladı. Transferde adı İtalyan ekibi Lazio ve Manchester United ile anılan golcü oyuncunun, henüz çok iyi seviyede olmasa da dil konusunda gelişim gösterdiği öğrenildi.