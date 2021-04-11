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Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Lazio yolunda!

11.04.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Belhanda ile yollarını ayıran Galatasaray'da bir şok daha yaşanıyor. Geldiği günden itibaren taraftarın sevgilisi haline gelen Mostafa Mohamed hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Lazio yolunda!

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi, Falcao'nun sakatlıktan dönüşü ve yeni golcü Mohamed'in formda olmasından dolayı taktik anlayışında değişikliğe gitti ve çift forvete döndü.

"MOSTAFA'NIN ONAYINA BAĞLI"

Öte yandan Mohamed ile ilgili transfer gelişmesi yaşandı. M.United, Zamalek'e Mohamed'in Galatasaray'a transferiyle ilgili mukavele detaylarını sordu ve ilgisini iletti. Satın alma opsiyonu Galatasaray'da olmasına rağmen Mohamed'in yakın bir arkadaşı, "Opsiyon maddesinin aktif hale gelmesi, Mostafa'nın onayına bağlı." şeklinde konuştu.

İNGİLİZCE ÖĞRENMEYE BAŞLADI

Mısır basınına göre; "Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın opsiyonu kullanmasına onay vermezse Zamalek'e dönüp sonrasında da kulübünün iyi bir para kazanmasını sağlayabilir. Çünkü Zamalek'e karşı büyük bir sevgisi ve saygısı var." dedi.Mostafa Mohamed, saha içindeki performansının yanı sıra kişisel gelişimine de önem veriyor. Golcü futbolcu, futbolun dilini iyi konuşmanın yanı sıra yabancı dil konusunda da olumlu adımlar attı.Golcü futbolcu Mostafa Mohamed, İngilizce öğrenmeye başladı. Transferde adı İtalyan ekibi Lazio ve Manchester United ile anılan golcü oyuncunun, henüz çok iyi seviyede olmasa da dil konusunda gelişim gösterdiği öğrenildi.

4 MİLYON DOLAR

Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekibin hala bu opsiyonu kullanmaması İtalyan devini harekete geçirdi. Vedat Muriqi transferinden beklediği faydayı alamayan Lazio gözünü Mostafa Mohamed'e dikti. Oyuncunun menajeri ile toplantı yapan İtalyan yöneticiler önümüzdeki sezon için prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray'da yaşanacak başkanlık seçimleri nedeniyle transfer hamleleri yapılmazken bunu fırsat bilen Lazio yöneticileri transferi bitirdi.


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