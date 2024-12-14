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  4. Galatasaray'da Muslera devri 30 Haziran'da kapanıyor! Yerine gelecek ismi şimdiden açıkladılar... İşte Sarı-Kırmızılılar'ın yeni kalecisi

Galatasaray'da Muslera devri 30 Haziran'da kapanıyor! Yerine gelecek ismi şimdiden açıkladılar... İşte Sarı-Kırmızılılar'ın yeni kalecisi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.12.2024 08:52
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2011 yılından bu yana Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek. Tecrübeli oyuncunun ülkesine dönmesi beklenirken yeni kalecinin kim olacağı da merak ediliyordu. Sarı-Kırmızılılar bu yönde temaslarını sürdürürken Almanlar Cimbom'un yeni kalecisini duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray'da Muslera devri 30 Haziran'da kapanıyor! Yerine gelecek ismi şimdiden açıkladılar... İşte Sarı-Kırmızılılar'ın yeni kalecisi
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Çok uzun süredir Galatasaray'da forma giyen ve Sarı-Kırmızılılar ile adeta özdeşleşmiş olan Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle kendisinden sonra kalenin kime emanet edileceği konuşulmaya başlanırken. Sarı-Kırmızılılar'ın kaleye yapacağı hamleye ilişkin dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

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30 Haziran 2025 yılında Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi sona erecek olan Muslera'nın kontratını tamamladıktan sonra takımdan ayrılması bekleniyor.

YENİ KALECİ ARANIYOR

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Almanya'dan Sky Sport, Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrası için ayağı düzgün ve tecrübeli bir kaleci aradığını belirtti. Sarı-Kırmızılılar'ın bu doğrultudaki listesinin ilk sırası da ortaya çıktı.

İLK HEDEF ZETTERER!

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Sky Sport, Galatasaray'ın Muslera sonrası transfer listesinde ilk sırada Michael Zetterer'in yer aldığını belirtti. 2015'te Unterhaching'den Werder Bremen'e transfer olan ve sonrasında Klagenfurt ile Zwolle'de de kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki kalecinin Alman ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

SATIŞA SICAK BAKILIYOR

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Werder Bremen, Avrupa futbolunun en önemli kalecilerinden biri olması beklenen Almanya U20 Milli Takımı'nın kalecisi Mio Bakchaus'a formayı vermek istiyor. Bu nedenle Zetterer'in satışına makul bir ücret karşılığında izin verilebileceği belirtiliyor. Manchester City'nin geçtiğimiz yaz Zetterer için temaslarda bulunduğu belirtilmişti fakat bu ilgi, bir transfere dönüşmedi.

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