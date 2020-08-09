Galatasaray'da Muslera herkesi şaşırttı! İşte o paylaşım...

Galatasaray onun yerine kaleci arıyor, ancak o öylesine sıkı bir tempoyla çalışıyor ki, yönetimin girişimlerini boşa çıkaracak gibi görünüyor. Rize deplasmanında kaval kemiği iki yerinden kırılan ve yokluğunda takımın tepetaklak yoluna devam ettiği Muslera, camiaya büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Ameliyat sonrası dönüşü için önce 6 ay, sonrasında 4 ay bilgisi verilen 34 yaşındaki eldiven, bu süreyi daha da kısaltmaya kararlı. Şu sıralarda eşiyle birlikte tatil yapan Muslera, bu dönemde bile çalışmalarına aksatmadan devam ediyor ve iki bacağını da kuvvetlendirmek için uğraşıyor.
Tatil için Türkiye’den ayrılmayan Muslera, eşi ve çocuklarıyla geride kalan sıkıntılı günlerin stresini atmaya çalışıyor. Tecrübeli file bekçisi bu süreçte kendisi için hazırlanan özel programa da harfiyen uyarak zinde kalmayı hedefliyor.
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