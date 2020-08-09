SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Muslera herkesi şaşırttı! İşte o paylaşım...

Galatasaray'da Muslera herkesi şaşırttı! İşte o paylaşım...

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.08.2020 19:42 | Son Güncelleme

Muslera öyle disiplinli ve istekli çalışıyor ki, ilk yarının ortalarında formasına kavuşmayı hedefliyor. Tecrübeli kaleci yaptığı paylaşımla hazır bir görüntü sergiledi ve Galatasaraylı taraftarları bir hayli şaşırttı.

Galatasaray'da Muslera herkesi şaşırttı! İşte o paylaşım...

Galatasaray onun yerine kaleci arıyor, ancak o öylesine sıkı bir tempoyla çalışıyor ki, yönetimin girişimlerini boşa çıkaracak gibi görünüyor. Rize deplasmanında kaval kemiği iki yerinden kırılan ve yokluğunda takımın tepetaklak yoluna devam ettiği Muslera, camiaya büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Ameliyat sonrası dönüşü için önce 6 ay, sonrasında 4 ay bilgisi verilen 34 yaşındaki eldiven, bu süreyi daha da kısaltmaya kararlı. Şu sıralarda eşiyle birlikte tatil yapan Muslera, bu dönemde bile çalışmalarına aksatmadan devam ediyor ve iki bacağını da kuvvetlendirmek için uğraşıyor.

TÜRKİYE'DEN AYRILMADILAR

Tatil için Türkiye’den ayrılmayan Muslera, eşi ve çocuklarıyla geride kalan sıkıntılı günlerin stresini atmaya çalışıyor. Tecrübeli file bekçisi bu süreçte kendisi için hazırlanan özel programa da harfiyen uyarak zinde kalmayı hedefliyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Muslera'nın yerine gelecek isim herkesi şaşırttı!Muslera'nın yerine gelecek isim herkesi şaşırttı!
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, yerli ve elektrikli Ekskavatör’ü kullandı! Önemli açıklamalar

Erdoğan, yerli ve elektrikli Ekskavatör’ü kullandı! Önemli açıklamalar

Konya'da korkutan doğalgaz patlaması

Konya'da korkutan doğalgaz patlaması

Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...

Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!

Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...

Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...

Fenerbahçe'den bomba bir transfer daha

Fenerbahçe'den bomba bir transfer daha

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

Yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Arda Turan Galatasaray'da!

Arda Turan Galatasaray'da!

Galatasaray için takımından kaçtı!

Galatasaray için takımından kaçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Muslera herkesi şaşırttı! İşte o paylaşım...

Yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı...

Galatasaray'da Muslera'nın yerine Fatih Öztürk geliyor!

Muslera'nın yerine gelecek isim herkesi şaşırttı!

Galatasaray Bernard Mensah transferini bitiriyor

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!

Omar Elabdellaoui, Olympiakos'tan ayrıldı

Omar Elabdellaoui, Olympiakos'tan ayrıldı

UEFA'dan Galatasaray açıklaması

UEFA'dan flaş G.Saray açıklaması

Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına uzattı!

G.Saray genç yıldızın sözleşmesini uzattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.