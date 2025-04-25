Galatasaray'da Muslera için karar verildi! Okan Buruk'la özel görüşme ortaya çıktı!

Galatasaray'da Okan Buruk, Fernando Muslera'nın takımda geleceğine yönelik kararını verdi ve tecrübeli eldivenle görüşme yaptı. Bu sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın muhtemelen ülkesine gideceği aktarılıyordu. Ancak, ortaya çıkan son gelişme sürpriz niteliği taşıyor.

GALATASARAY'DA EFSANE OLDU

14 yıldır Cimbom'un kalesini koruyan Muslera'nın maaşında herhangi bir indirime gidilmeyeceği ve önümüzdeki sezon için de 2.5 milyon Euro teklif edileceği iddia edildi. Bu sezon 38 kez Sarı- Kırmızılı formayı giyen Muslera, kalesinde 51 gol gördü.

KARAR VERİLDİ

Sarı-Kırmızılı kulübün, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Muslera ile 1 senelik yeni anlaşma yapma kararı aldığı bildirildi. Okan Buruk'un Muslera'yla özel bir görüşe yaptığı da belirtiliyor. Uruguay basını da deneyimli kalecinin sezon sonunda ülkesine döneceğini iddia etmişti. Muslera'nın, Sarı-Kırmızılılar'dan gelecek son teklife ise ne yanıt vereceği merak konusu. Ayrıca bu hamleyle birlikte Sarı-Kırmızılı takımın kaptanının motivasyonunun yükseltilmesi de hedefleniyor.