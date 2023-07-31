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Galatasaray'da Muslera'nın arkasına Türk kaleci geliyor! Günay Güvenç ile her konuda anlaşma sağlandı

31.07.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer temasları devam ederken, Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle yeni kaleci arayışları başlamıştı. Gaziantep FK'dan Günay Güvenç'i listesine alan sarı-kırmızılılar, tecrübeli kaleciyle her konuda anlaşma sağladı.

Okan Kocuk'un ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da birçok isim gündeme gelirken, Günay Güvenç ile anlaşma sağlandı.

BATUHAN ŞEN KRİZİ

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Sarı-kırmızılılar, Günay için bir miktar para ve karşılığında Batuhan Şen’i Gaziantep FK'ya önerdi. Batuhan'ın Gaziantep'e gitmek istememesi nedeniyle transfer askıya alınmış ve Galatasaray beklemeye geçmişti.

İKNA EDİLDİ

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Gaziantep FK, Galatasaray’dan Batuhan Şen’i 1 seneliğine kiralık olarak kadrosuna kattı. Gaziantep'e gitmeye ikna olan Batuhan'dan sonra Günay Güvenç transferi bitti. Tecrübeli kaleci bu hafta içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak.

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