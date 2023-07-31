Galatasaray'da Muslera'nın arkasına Türk kaleci geliyor! Günay Güvenç ile her konuda anlaşma sağlandı

Okan Kocuk'un ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da birçok isim gündeme gelirken, Günay Güvenç ile anlaşma sağlandı.
Sarı-kırmızılılar, Günay için bir miktar para ve karşılığında Batuhan Şen’i Gaziantep FK'ya önerdi. Batuhan'ın Gaziantep'e gitmek istememesi nedeniyle transfer askıya alınmış ve Galatasaray beklemeye geçmişti.
Gaziantep FK, Galatasaray’dan Batuhan Şen’i 1 seneliğine kiralık olarak kadrosuna kattı. Gaziantep'e gitmeye ikna olan Batuhan'dan sonra Günay Güvenç transferi bitti. Tecrübeli kaleci bu hafta içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak.