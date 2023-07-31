Galatasaray'da Muslera'nın arkasına Türk kaleci geliyor! Günay Güvenç ile her konuda anlaşma sağlandı

Okan Kocuk'un ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da birçok isim gündeme gelirken, Günay Güvenç ile anlaşma sağlandı.

BATUHAN ŞEN KRİZİ

Sarı-kırmızılılar, Günay için bir miktar para ve karşılığında Batuhan Şen’i Gaziantep FK'ya önerdi. Batuhan'ın Gaziantep'e gitmek istememesi nedeniyle transfer askıya alınmış ve Galatasaray beklemeye geçmişti.

İKNA EDİLDİ

Gaziantep FK, Galatasaray’dan Batuhan Şen’i 1 seneliğine kiralık olarak kadrosuna kattı. Gaziantep'e gitmeye ikna olan Batuhan'dan sonra Günay Güvenç transferi bitti. Tecrübeli kaleci bu hafta içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak.

