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Son dakika: Galatasaray'da Muslera'nın boşluğu çabuk doldu! Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat ile...

17.12.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'da Sivasspor maçında sakatlanan Muslera'nın boşluğu dolmak üzere... 2 ay sahalardan uzak kalacak tecrübeli oyuncu yerine adaylar netleşmişti... Galatasaray yönetimi adaylar arasında karar kıldı ve Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar Göztepe ile bonservis ücreti konusunda pazarlık yapmaya başladı.

Son dakika: Galatasaray'da Muslera'nın boşluğu çabuk doldu! Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat ile...
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 35 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika: Sivasspor maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan Muslera'nın kaderi belli oluyor. Uzun yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan Uruguaylı eldiven yerine kaleciyi bakılmaya başlanmıştı. Sahalardan en az 2 ay uzak kalacak Muslera'nın yerine Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat geliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

2,5 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın Göztepe'yi 2,5 milyon euro net ödeme yapacağı öğrenildi. Çeşitli bonus maddeleriyle bu rakam 3,5 milyon euroya kadar çıkıyor.

ANLAŞMA 5 YILLIK

İrfan Can'la yapılacak sözleşmenin 5 yıllık olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki kalecinin maaşı 5-6 milyon lira seviyelerinde olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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