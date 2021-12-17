Son dakika: Galatasaray'da Muslera'nın boşluğu çabuk doldu! Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat ile...

Son dakika: Sivasspor maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan Muslera'nın kaderi belli oluyor. Uzun yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan Uruguaylı eldiven yerine kaleciyi bakılmaya başlanmıştı. Sahalardan en az 2 ay uzak kalacak Muslera'nın yerine Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat geliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

2,5 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın Göztepe'yi 2,5 milyon euro net ödeme yapacağı öğrenildi. Çeşitli bonus maddeleriyle bu rakam 3,5 milyon euroya kadar çıkıyor.

ANLAŞMA 5 YILLIK

İrfan Can'la yapılacak sözleşmenin 5 yıllık olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki kalecinin maaşı 5-6 milyon lira seviyelerinde olacak.



