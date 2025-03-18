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Galatasaray'da Muslera'nın vedasına aylar kala yönetim harekete geçmişti! Sarı-Kırmızılılar'da aranan kaleci Komşu'da bulundu... İlk kez gündeme geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.03.2025 16:41
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Galatasaray'ın tam 14 sezondur kalesini koruyan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Tecrübeli kalecinin kariyerine ülkesinde devam etmek istemesi sonrası Galatasaray yönetimi harekete geçerken 4 isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Muslera'nın vedasına aylar kala yönetim harekete geçmişti! Sarı-Kırmızılılar'da aranan kaleci Komşu'da bulundu... İlk kez gündeme geldi
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, ipi göğüslemeye en yakın ekip olarak görünen Galatasaray namağlup liderliğini sürdürüyor.

Sarı-Kırmızılılar yeni sezon için de çalışmalarını sürdürürken sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera, geleceği en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Uzun yıllardır Sarı-Kırmızılılar'da forma giyen Uruguaylı sözleşmesi sona erdikten sonra ülkesine dönmeyi planlarken yönetim de kaleci arayışlarını hızlandırmıştı.

İLK ADAY LUCAS PERRI

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İlk sırada daha önce Galatasaray'da kaleci antrenörlüğü yaptığı dönemde Claudio Taffarel'in alınması için olumlu rapor sunduğu Lyon'un kalecisi Lucas Perri bulunuyor. 27 yaşındaki Brezilyalı eldiven için çift haneli bonservis bedeli gözden çıkarılmış durumda.

INAKI PENA GERİ DÖNEBİLİR

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Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan ve daha önce Galatasaray tecrübesi yaşayan Inaki Pena da listedeki isimlerden birisi. Bu sezon Katalan deviyle 22 maça çıkan İspanyol kaleci, kariyerine as kaleci olacağı bir takımda devam etmek istiyor.

KOMŞU'DAN GELEBİLİR

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Yunan futbolunun son dönemde öne çıkan yıldızlarından Olympiakos'un 22 yaşındaki kalecisi Konstantinos Tzolakis de listede yer alıyor. Piyasa değeri 8 milyon euro olan futbolcu transfer edilmesi halinde, Muslera gibi uzun yıllar Cimbom'un kalesini koruyabilir.

URBIG DE LİSTEDE

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Son olarak Bayern Münih'in 38 yaşına gelen Manuel Neuer sonrasını düşünerek aldığı Jonas Urbig bulunuyor. Buna karşın Alman ekibi, 21 yaşındaki kalecisini bonservisiyle değil kiralık olarak göndermek istiyor.

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