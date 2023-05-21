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Galatasaray'da Muslera'nın yaptığı harekete kimse anlam veremedi! Maçın son düdüğünün ardından...

21.05.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de Sivasspor'u devirerek şampiyonluk için büyük bir adım attı. Maçın son düdüğünün ardından Muslera'nın soyunma odasına doğru koşması taraftarların kafasını karıştırdı.

Galatasaray'da Muslera'nın yaptığı harekete kimse anlam veremedi! Maçın son düdüğünün ardından...
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sivasspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti kutlamak için son düdüğün ardından orta yuvarlakta toplanan sarı-kırmızılı oyuncular büyük mutluluk yaşadı. Fakat Muslera'nın burada olmaması dikkatlerden kaçmadı.

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SON DÜDÜĞÜN ARDINDAN KOŞA KOŞA GİTTİ

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Mauro Icardi'nin ikinci golünde hiç sevinmeyen Uruguaylı eldiven, Arda Kardeşler'in mücadeledeki son düdüğünün ardından depar atarak soyunma odasına gitti. 36 yaşındaki tecrübeli oyuncunun bu tavrına kimse anlam veremedi.

OKAN BURUK’TAN AÇIKLAMA GELDİ

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Okan Buruk, Muslera ile gelecek sezon da devam etmek istediklerini belirterek, “Muslera kalacak, diğer kalecilerimizle görüşeceğiz. Şampiyonluktan sonra gelecek sezonun programını yapacağız” dedi.


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galatasaray muslera

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