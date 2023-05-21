Galatasaray'da Muslera'nın yaptığı harekete kimse anlam veremedi! Maçın son düdüğünün ardından...

Sivasspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti kutlamak için son düdüğün ardından orta yuvarlakta toplanan sarı-kırmızılı oyuncular büyük mutluluk yaşadı. Fakat Muslera'nın burada olmaması dikkatlerden kaçmadı.

SON DÜDÜĞÜN ARDINDAN KOŞA KOŞA GİTTİ

Mauro Icardi'nin ikinci golünde hiç sevinmeyen Uruguaylı eldiven, Arda Kardeşler'in mücadeledeki son düdüğünün ardından depar atarak soyunma odasına gitti. 36 yaşındaki tecrübeli oyuncunun bu tavrına kimse anlam veremedi.

OKAN BURUK’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Okan Buruk, Muslera ile gelecek sezon da devam etmek istediklerini belirterek, “Muslera kalacak, diğer kalecilerimizle görüşeceğiz. Şampiyonluktan sonra gelecek sezonun programını yapacağız” dedi.



