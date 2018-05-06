Galatasaray'da Nagatomo şoku!

Galatasaray, Nagatomo’nun yükselen performansının ardından Japon oyuncunun bonservisini almak için Inter’in kapısını çaldı...

Ancak İtalyan ekibinin, Aslan’dan istediği fiyat dudak uçuklattı. İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport, Galatasaray’ın Inter’den Nagatomo’yu istediği ve Çizme temsilcisinin 6 milyon euro talep ettiğini yazdı. Sarı-Kırmızılılar ise Yuto için 2.5 milyon dolar teklif etti. Pazarlıklar sürüyor.

(GÜNEŞ)

