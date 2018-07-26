SPOR

Galatasaray'da Nagatomo yeni sezonun ilk idmanına katıldı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.07.2018 21:05 | Son Güncelleme

Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana Japonya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alan Yuto Nagaromo'da ilk kez katıldı.

Galatasaray'da Nagatomo yeni sezonun ilk idmanına katıldı!

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Galatasaray'da, Dünya Kupası'nda forma giyen Japon futbolcu Yuto Nagatomo takıma dahil oldu.

Florya Metin Oktay Tesisleri Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda tüm takım ilk 30 dakika yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılıların idmanı açma-germe ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Antrenmanda Japonya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele ettiği için izinli olan Yuto Nagatomo, takımla çalıştı.

Mariano ve Eren Derdiyok’un tedavilerine devam edildi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 15.00’te özel bir uçuşla Tunus Cumhuriyeti’nin başkenti Tunus’a hareket edecek. Yeni sezon öncesi Tunus’ta Ligue 1 ekiplerinden Club Africain ile bir hazırlık maçı yapacak. Rades Olimpiyat Stadı’ndaki mücadele, 28 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00’de başlayacak.

nagatomo

PARTNER1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?
Bafetimbi Gomis'ten Andre Ayew'e mesajBafetimbi Gomis'ten Andre Ayew'e mesaj
Murat Ece, Galatasaray'dan neden istifa etti?Murat Ece, Galatasaray'dan neden istifa etti?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Yuto Nagatomo

En Çok Okunan Haberler

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

Deniz Naki'den Mesut Özil'e: Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?

Deniz Naki'den Mesut Özil'e: Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?

Milan'ın hocası Gattuso'dan Andre Silva'ya: Galatasaray’a git

Milan'ın hocası Gattuso'dan Andre Silva'ya: Galatasaray’a git

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew İstanbul'a geldi

Göztepe'den Mario Gomez'e teklif!

Göztepe'den Mario Gomez'e teklif!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
St. Etienne Başkan Yardımcısı Roland Romeyer Gomis'e geri dönmesi için telefon açtı!

St. Etienne Başkan Yardımcısı Roland Romeyer Gomis'e geri dönmesi için telefon açtı!

Galatasaray'da Nagatomo yeni sezonun ilk idmanına katıldı!

Galatasaray'da Nagatomo yeni sezonun ilk idmanına katıldı!

Bafetimbi Gomis'ten Andre Ayew'e mesaj

Bafetimbi Gomis'ten Andre Ayew'e mesaj

Murat Ece, Galatasaray'dan neden istifa etti?

Murat Ece, Galatasaray'dan neden istifa etti?

Milan'ın hocası Gattuso'dan Andre Silva'ya: Galatasaray’a git

Milan'ın hocası Gattuso'dan Andre Silva'ya: Galatasaray’a git

Karagümrük, Tarık Çamdal'ı istiyor

Karagümrük, Tarık Çamdal'ı istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.