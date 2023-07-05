Galatasaray'da Nelsson çıkmazı! Kulübe teklif yağıyor, Okan Buruk göndermiyor

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler için de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon harika bir performans sergileyen Victor Nelsson için de birçok kulüp Galatasaray'ın kapısını çalarken, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Aspor'un haberine göre; İngiliz kulübü, Victor Nelsson için ilk görüşmede Galatasaray'a 15 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak Sarı-Kırmızılılar bu rakamı az bulup hemen teklifi geri çevirdiği ve "Nelsson'un fiyatı 25 milyon Euro'dur" yanıtını verdiği ifade edildi.

OKAN BURUK 'KALSIN' TALİMATI!

Galatasaray yönetiminin teknik direktör Okan Buruk'un mutlaka takımda kalmasını istediği Danimarkalı yıldız için serbest kalma bedelinin altındaki teklifleri değerlendirmeme kararı aldığı da öğrenildi.



