SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Nelsson çıkmazı! Kulübe teklif yağıyor, Okan Buruk göndermiyor

Galatasaray'da Nelsson çıkmazı! Kulübe teklif yağıyor, Okan Buruk göndermiyor

05.07.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda da şampiyonluk kupasına uzanarak seri yakalamak isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürerken, geride bıraktığımız sezon gösterdiği performansla kendine hayran bırakan Victor Nelsson için teklifler yağmaya devam ediyor. Birçok kulüp Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalarken, Okan Buruk oyuncunun kesin olarak takımda kalmasını istiyor. İşte detaylar...

Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler için de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon harika bir performans sergileyen Victor Nelsson için de birçok kulüp Galatasaray'ın kapısını çalarken, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

TEKLİF REDDEDİLDİ

1671208805736

Aspor'un haberine göre; İngiliz kulübü, Victor Nelsson için ilk görüşmede Galatasaray'a 15 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak Sarı-Kırmızılılar bu rakamı az bulup hemen teklifi geri çevirdiği ve "Nelsson'un fiyatı 25 milyon Euro'dur" yanıtını verdiği ifade edildi.

OKAN BURUK 'KALSIN' TALİMATI!

31733daa3405426d95b5f5e8561f9f63

Galatasaray yönetiminin teknik direktör Okan Buruk'un mutlaka takımda kalmasını istediği Danimarkalı yıldız için serbest kalma bedelinin altındaki teklifleri değerlendirmeme kararı aldığı da öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes Icardi'yi bekliyordu! İtalyanlar G.Saray'ın ilk transferini duyurdu... Herkes Icardi'yi bekliyordu! İtalyanlar G.Saray'ın ilk transferini duyurdu...
Sörloth, Ibrahimovic'i A. Demirspor'a getiriyor!Sörloth, Ibrahimovic'i A. Demirspor'a getiriyor!
Dünyaca ünlü teknik adam gözaltında!Dünyaca ünlü teknik adam gözaltında!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray nelsson yeni sezon şampiyonluk kupası buruk bıraktı 15 milyon euro

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıyıya kadar geldi! Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştılar

Kıyıya kadar geldi! Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştılar

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Köpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra canlı olarak bulundu

Köpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra canlı olarak bulundu

Sevgilisini paylaştı! "Bu kız küçük değil mi?" yorumları geldi

Sevgilisini paylaştı! "Bu kız küçük değil mi?" yorumları geldi

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.