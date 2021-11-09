Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'a sürpriz talip

Galatasaray'da Aytaç Kara’dan sonra Fatih Terim’in gözden çıkardığı ikinci isim olan Oğulcan Çağlayan’a Gaziantep FK talip oldu… Galatasaray’la Rizespor arasında savaşa neden olan Oğulcan’ı Terim en son Rizespor maçında 6 dakika oynattı. Ondan sonra defterden sildi.

9’uncu haftada Konyaspor maçının kadrosuna aldığı genç oyuncu diğer maçlarda 21 kişilik maç kadrosunda bile giremedi. Terim’in gözünden düşen Oğulcan için Rizespor’a 1.15 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Tecrübeli teknik adamın Oğulcan’ın takımdan ayrılmasına sıcak baktığı Gaziantep FK’nın teklifinin kabul edilmesini istediği belirtildi.

Kaynak: Fotospor



