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Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'a sürpriz talip

09.11.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Rizespor'dan büyük olaylarla transfer ettiği Oğulcan Çağlayan, Fatih Terim'in gözüne bir türlü giremedi. Genç futbolcu için gelen tekliflere sıcak bakan Terim, devre arasında gönderilmesine onay verdi.

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'a sürpriz talip
Oğulcan Çağlayan

Oğulcan Çağlayan

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Aytaç Kara’dan sonra Fatih Terim’in gözden çıkardığı ikinci isim olan Oğulcan Çağlayan’a Gaziantep FK talip oldu… Galatasaray’la Rizespor arasında savaşa neden olan Oğulcan’ı Terim en son Rizespor maçında 6 dakika oynattı. Ondan sonra defterden sildi.

9’uncu haftada Konyaspor maçının kadrosuna aldığı genç oyuncu diğer maçlarda 21 kişilik maç kadrosunda bile giremedi. Terim’in gözünden düşen Oğulcan için Rizespor’a 1.15 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Tecrübeli teknik adamın Oğulcan’ın takımdan ayrılmasına sıcak baktığı Gaziantep FK’nın teklifinin kabul edilmesini istediği belirtildi.

Kaynak: Fotospor


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Oğulcan Çağlayan Gaziantep FK
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