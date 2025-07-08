Galatasaray'da Okan Buruk kararını verdi! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor... Karar kendisine iletildi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da takıma katılacak isimler kadar gönderilecek isimlerin durumu da merak edilirken bir isim için daha karar verildi.

SÖZLEŞME FESHİ YOLDA

Sarı-Kırmızılılar, geniş kadroda kendine yer bulamayan ve geçen sezonu Bodrum FK’da kiralık geçiren Taylan ile karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşme feshi için görüşmelere başladı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Son olarak geçen sezon Bodrum FK'da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki orta saha kendisine kulüp aramaya başlarken, tarafların kısa sürede sözleşmeyi feshetmesi bekleniyor.

26 MAÇA ÇIKTI

Bodrum FK formasıyla 26 maça çıkan Taylan, 1 gol, 1 asist kaydetti.