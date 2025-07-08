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Galatasaray'da Okan Buruk kararını verdi! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor... Karar kendisine iletildi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transferler için kadroda yer açabilmek adına birçok isimle görüşmelerini sürdürürken bir isimle daha karşılıklı anlaşarak sözleşme feshi kararı aldı. İşte detaylar...

Galatasaray'da Okan Buruk kararını verdi! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor... Karar kendisine iletildi
Berker İşleyen

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da takıma katılacak isimler kadar gönderilecek isimlerin durumu da merak edilirken bir isim için daha karar verildi.

SÖZLEŞME FESHİ YOLDA

Galatasaray da Okan Buruk kararını verdi! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor... Karar kendisine iletildi 1

Sarı-Kırmızılılar, geniş kadroda kendine yer bulamayan ve geçen sezonu Bodrum FK’da kiralık geçiren Taylan ile karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşme feshi için görüşmelere başladı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Galatasaray da Okan Buruk kararını verdi! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor... Karar kendisine iletildi 2

Son olarak geçen sezon Bodrum FK'da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki orta saha kendisine kulüp aramaya başlarken, tarafların kısa sürede sözleşmeyi feshetmesi bekleniyor.

26 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray da Okan Buruk kararını verdi! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor... Karar kendisine iletildi 3

Bodrum FK formasıyla 26 maça çıkan Taylan, 1 gol, 1 asist kaydetti.

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