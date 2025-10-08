Galatasaray'da Okan Buruk müjdesi! Resmi imzayı maaşına rekor zam yapılarak atıyor...

Galatasaray'da Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalanmak üzere... Sarı-kırmızılı yönetim geçtiğimiz günlerde Okan Buruk ile bir araya gelerek sözlü anlaşma sağladı.

MAAŞINA REKOR ZAM

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk ile 1+2 yıllık yeni sözleşme imzalama kararı aldı. Okan Buruk'un maaşının yıllık 4 milyon Euro olacağı öğrenildi. Hali hazırda bulunan Türk teknik direktörlerin arasında en çok kazanan isim olan Okan Buruk, maaşına rekor zam alarak 4 milyon Euro'ya yükseltecek.

GALATASARAY'DAN AYRILMAK İSTEMİYOR

Avrupa'dan da birçok talibi bulunan Okan Buruk, menajerine sarı-kırmızılılardan ayrılmayacağını iletti. Galatasaray yönetimiyle kısa bir toplantı yapan Okan Buruk, teklifi hemen kabul etti ve el sıkıştı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.