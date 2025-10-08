SPOR

Galatasaray'da Okan Buruk müjdesi! Resmi imzayı maaşına rekor zam yapılarak atıyor...

Galatasaray'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla sözleşmesini yenilemeye hazırlanıyor. Avrupa'dan da talipleri olan Okan Buruk, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediği için resmi imzayı kısa süre içinde atacak.

Galatasaray'da Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalanmak üzere... Sarı-kırmızılı yönetim geçtiğimiz günlerde Okan Buruk ile bir araya gelerek sözlü anlaşma sağladı.

MAAŞINA REKOR ZAM

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk ile 1+2 yıllık yeni sözleşme imzalama kararı aldı. Okan Buruk'un maaşının yıllık 4 milyon Euro olacağı öğrenildi. Hali hazırda bulunan Türk teknik direktörlerin arasında en çok kazanan isim olan Okan Buruk, maaşına rekor zam alarak 4 milyon Euro'ya yükseltecek.

GALATASARAY'DAN AYRILMAK İSTEMİYOR

Avrupa'dan da birçok talibi bulunan Okan Buruk, menajerine sarı-kırmızılılardan ayrılmayacağını iletti. Galatasaray yönetimiyle kısa bir toplantı yapan Okan Buruk, teklifi hemen kabul etti ve el sıkıştı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

