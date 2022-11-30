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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler!

30.11.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 18’nci haftada oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Derbinin anlamlı geçebilmesi için ondan öncesi Sivasspor maçının daha önemli olduğunu aktaran Buruk, Sivasspor maçının derbiden daha zor geçeceğini ifade etti. Bu açıklamalar sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler!

Galatasaray'da Dünya Kupası arası öncesi Başakşehir maçında alınan farklı galibiyetten sonra şampiyonluk sesleri daha yüksek sesle duyulmaya başlamıştı. 18. haftada şampiyonluk yolunda Beşiktaş ile birlikte en önemli rakiplerinden biri olan Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da derbi çok düşünülmüyor...

"SİVASSPOR MAÇI DAHA ÖNEMLİ"

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Oyuncularıyla toplantı yapan Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinden daha çok Sivasspor maçını düşünüyor. Bu karşılaşmanın derbiden daha zor ve daha önemli olduğunu vurgulayan Okan Buruk, oyuncularının motivasyonlarını kaybetmesini istemiyor.

FENERBAHÇE TARAFTARI KIZDI

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Okan Buruk'un bu sözlerinin ardından sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar derbi öncesi sinirlendi. Henüz derbiye daha vakit olmasına rağmen iki takımın taraftarları sosyal medya üzerinden atışmalara başladı.

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