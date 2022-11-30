Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler!

Galatasaray'da Dünya Kupası arası öncesi Başakşehir maçında alınan farklı galibiyetten sonra şampiyonluk sesleri daha yüksek sesle duyulmaya başlamıştı. 18. haftada şampiyonluk yolunda Beşiktaş ile birlikte en önemli rakiplerinden biri olan Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da derbi çok düşünülmüyor...

"SİVASSPOR MAÇI DAHA ÖNEMLİ"

Oyuncularıyla toplantı yapan Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinden daha çok Sivasspor maçını düşünüyor. Bu karşılaşmanın derbiden daha zor ve daha önemli olduğunu vurgulayan Okan Buruk, oyuncularının motivasyonlarını kaybetmesini istemiyor.

FENERBAHÇE TARAFTARI KIZDI

Okan Buruk'un bu sözlerinin ardından sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar derbi öncesi sinirlendi. Henüz derbiye daha vakit olmasına rağmen iki takımın taraftarları sosyal medya üzerinden atışmalara başladı.

