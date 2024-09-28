Galatasaray'da Okan Buruk'tan maç sonu penaltı ve hakem tepkisi! ''Maç sonunda hakemle konuştum''

Süper Lig'de Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

''EN BÜYÜK KORKUMUZ...''

''En büyük korkumuz sakatlıktı, zaten Victor Osimhen'de bu oldu. Çarşamba, bir sonraki maçımız Avrupa'da perşembe... Bize cumartesi maç veriliyor. Burada bize 'Sizi sıkıştıralım, sakatlık yaşayan ve bir sonraki maça eksik gidin.' Korkulardan dolayı değişiklik yaptık.''

FORMANIN DEĞERİNİ ANLAMAMIZ GEREKİYOR"

"Galatasaray formasının ne kadar değerli olduğunu anlamamız gerekiyor. Bunu oyuncularıma daha etkili şekilde anlatacağım. Galatasaray'ın puanının ne kadar değerli olduğunu anlamamız gerekiyor."

HAKEM TEPKİSİ

"Verdikleri penaltı ayrı konu. Bu böyle devam edecek. Bu pozisyon penaltıysa, bu oyuncu ne yapabilir? Zıplayınca top eline çarpıyor! Ya yurt dışında uygulanan kurallar yanlış ya burası yanlış. Sırtı dönük ve eli normal konumda. Bunu VAR çağırıyorsa, ben bunu penaltı vermem. Birçok ülkede bu penaltı verilmiyor zaten. Maç sonunda hakemle konuştum, bana net penaltı diyemedi."

''DERS ÇIKARDIM''

''Kendi hatalarımı biliyorum. Bugün son bölümü daha iyi oynayabilirdik. Bu da bize bir ders oldu. Bu dersten ben bir şeyler çıkardım. Herkes de ders çıkaracak. Galatasaray formasının ne kadar değerli olduğunu herkese daha iyi anlatacağım. Kendi kendimize maçı bu hale getirdik. Sahada bunu önemsemediğimiz durumlar oldu. 3-2'den sonra kendi oyunumuzu oynayamadık, oynamak da istemedik. Bazı oyuncuları dinlendirmek istedik ama belki daha farklı bir şey de düşünebilirdik. Asıl sorumluluk benim ama oyunu daha net bitirmemiz gerekebilirdi. Bu puan kaybı çok sürpriz oldu.''