SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Galatasaray'da Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sürpriz kararlar! Barış Alper Yılmaz, Jelert ve Dubois...

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sürpriz kararlar! Barış Alper Yılmaz, Jelert ve Dubois...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.08.2024 08:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Young Boys mücadelesi öncesi kararını verdi. Kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne kalmak isteyen Okan Buruk, şimdiden Young Boys'u öğrencilerine ezberletti ve taktiğini belirledi.

Galatasaray'da Young Boys mesaisi başladı. Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Young Boys için Okan Buruk son kararlarını verdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ SAĞ BEK

_fimjJxVrkuSQ8-SXPKqnA

Okan Buruk, hafta boyunca yaptığı çalışmalarda Barış Alper Yılmaz'ı yeniden sağ bekte denedi. Tüm taktik idmanlarda sağ bekte oynadığı öğrenilen Barış Alper'in Young Boys maçında sağ bekte oynayacağı öğrenildi. Barış Alper'in yerinde ise Ziyech'e forma şansı verilecek.

KAAN AYHAN YOK!

03274c2cf6c24fd2bfc74e6fad1b45aa

Young Boys deplasmanında Kaan Ayhan'ın cezası nedeniyle oynayamayacak olması Okan Buruk'u farklı tercihlere itti. Henüz hazır olmadığı bilinen yeni transfer Jelert'in İsviçre'de 11'de başlayacağı aktarıldı.

KÖHN KESİK YİYECEK

kapak_091530

Konya'da forma giyemeyen Köhn'ün Young Boys maçında da oynamayacağı öğrenildi. Okan Buruk'un bu mevkide de Dubois'e forma şansı vereceği ifade ediliyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Young Boys galatasaray şampiyonlar ligi
En Çok Okunan Haberler
Mesai saatlerinin kısalmasında en net adım...

Mesai saatlerinin kısalmasında en net adım...

Aydemir Akbaş'ın cenazesinde çileden çıktı! "Tabutun etrafını sarmışlar" diyerek isyan etti

Aydemir Akbaş'ın cenazesinde çileden çıktı! "Tabutun etrafını sarmışlar" diyerek isyan etti

''Soldan yardıran biri var! Kusura bakmayın yemezler..."

''Soldan yardıran biri var! Kusura bakmayın yemezler..."

Eski dost Vedat Muriqi, Arda Güler'i yıktı!

Eski dost Vedat Muriqi, Arda Güler'i yıktı!

Tümer Metin'den Beşiktaş maçı sonrası çok konuşulacak iddia!

Tümer Metin'den Beşiktaş maçı sonrası çok konuşulacak iddia!

Beşiktaş liderliği bırakmıyor!

Beşiktaş liderliği bırakmıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.