Galatasaray'da Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sürpriz kararlar! Barış Alper Yılmaz, Jelert ve Dubois...

Galatasaray'da Young Boys mesaisi başladı. Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Young Boys için Okan Buruk son kararlarını verdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ SAĞ BEK

Okan Buruk, hafta boyunca yaptığı çalışmalarda Barış Alper Yılmaz'ı yeniden sağ bekte denedi. Tüm taktik idmanlarda sağ bekte oynadığı öğrenilen Barış Alper'in Young Boys maçında sağ bekte oynayacağı öğrenildi. Barış Alper'in yerinde ise Ziyech'e forma şansı verilecek.

KAAN AYHAN YOK!

Young Boys deplasmanında Kaan Ayhan'ın cezası nedeniyle oynayamayacak olması Okan Buruk'u farklı tercihlere itti. Henüz hazır olmadığı bilinen yeni transfer Jelert'in İsviçre'de 11'de başlayacağı aktarıldı.

KÖHN KESİK YİYECEK

Konya'da forma giyemeyen Köhn'ün Young Boys maçında da oynamayacağı öğrenildi. Okan Buruk'un bu mevkide de Dubois'e forma şansı vereceği ifade ediliyor.