Galatasaray'da Okan Buruk'tan Union Saint-Gilloise maçının hakemine olay tepki!

Şampiyonlar Ligi'nin 5.haftasında evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'a 1-0 kaybededen sarı-kırmızılı ekip büyük bir avantajı kaybetti.

Okan Buruk maç sonu hakemlerin elini sıkmadı.



Tribünlere ise tepki göstermesi yönünde hareket yaptı. pic.twitter.com/IN7lbgHRzg — Mynet (@mynet) November 25, 2025

OKAN BURUK ELİNİ SIKMADI!

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk maçın ardından rakip takımdaki tüm oyuncuları tebrik ederken, hakemin elini sıkmadı.

OKAN BURUK MAÇ SONU AÇIKLADI!

Okan Buruk, "Her şeyi hakeme bağlamamak lazım. Biz de yanlışlarımızı görmeliyiz. Çok eksiğe de bağlamamalıyız. Maç içinde hatalar yaptık. Ok mücadele ettik. Ismael Jakobs'un sakatlığı... Çözümler aradık ama bireysel olarak hücum anlamında iyi işler yapmak zorlandık. Rakip de iyi savunma yaptı. Pozisyonlarımız vardı.

Hakemin ikinci sarı karttan vermediği kırmızı kart vardı. İspanya'da hakemlerle ilgili büyük bir konu var! Bunu gördük açıkçası.. Hakemin tavırları... Hücum yaparken birçok kez oyunu durdurdu. Bir tanesinde bana sarı kart gösterdi. Ben de kulübeye gidip oturmuştum." dedi.

BÜYÜK İTİRAZLARDA BULUNDU!

İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in maç boyu verdiği kararları eleştiren ve saha kenarında tepkisiyle dile getiren Okan Buruk, Union Saint-Gilloise'ın golünü atan Promise David'in golden 3 dakika önce Uğurcan Çakır'ın ayağına bastığı pozisyonda atılması gerektiği konusunda büyük itirazlarda bulunmuştu.