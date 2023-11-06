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Galatasaray'da Okan Buruk'un Fenerbahçe kehaneti! ''Kaybedeceklerini size söylemiştim"

06.11.2023 14:25 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da bu sene ligde hiç mağlubiyet yaşamayan Okan Buruk, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesinin ardından takımıyla birlikte bir konuşma gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk, Fenerbahçe'nin evinde Trabzonspor'a mağlup olmasının ardından takımına moral verdi.

"BEN SİZE SÖYLEMİŞTİM"

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Fenerbahçe'nin güçlü bir takımla karşılaştığında puan kaybedebileceğini takıma ifade ettiğini hatırlatan Okan Buruk, "Fenerbahçe, henüz güçlü bir takımla karşılaşmamıştı. İlk fırsatta puan kaybedeceklerini size söylemiştim. Şimdi bize düşen şey zirvede kalmaya devam etmek. Lig uzun bir maraton ve en az hata yapan şampiyon olacak." dedi.

OKAN BURUK REKOR PEŞİNDE

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Ligde yoluna namağlup şekilde devam eden Okan Buruk gözünü rekora dikti. 14'te 14 galibiyet rekorunu kırmaya çok yaklaşan Okan Buruk, 4 maç daha kazanırsa bu fırsatı eline geçirmeyi başaracak.

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