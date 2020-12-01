SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Olağanüstü Seçim Genel Kurulu resmen iptal

Galatasaray'da Olağanüstü Seçim Genel Kurulu resmen iptal

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.12.2020 19:52 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, 19-26 Aralık'ta yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildiğini ve 1 Mart 2021'e kadar yapılamayacağını açıkladı.

Galatasaray'da Olağanüstü Seçim Genel Kurulu resmen iptal

Galatasaray Kulübü, İstanbul Valiliği tarafından ertelenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'la ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın 27.11.2020 tarih, Z-89780865-153-19961 sayılı genelgesi ile Kovid-19 salgını nedeniyle Dernek Genel Kurullarının 01.03.2021 tarihine kadar yapılmaması gerektiği bildirilmiştir. Yukarıda belirtilen ilgili genelge uyarınca; 01.12.2020 tarihli ve 48 sayılı yönetim kurulu toplantısında; 19 -26 Aralık 2020 tarihinde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı yapılmasına dair 10 Kasım 2020 tarih ve 45 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Galatasaray'dan koronavirüs açıklamasıGalatasaray'dan koronavirüs açıklaması
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!
İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!
Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'
Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'
Aboubakar Süper Lig'de rekor kırdı!
Aboubakar Süper Lig'de rekor kırdı!
Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması
Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması
Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...
Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...
Caner Erkin, derbide küfürler yağdırdı!
Caner Erkin, derbide küfürler yağdırdı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Sergen Yalçın adeta çıldırdı!
Sergen Yalçın adeta çıldırdı!
10 kişi Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı!
10 kişi Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı!
Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama geldi!
Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama geldi!
Mike Tyson ringe geri döndü! O anlar nefes kesti...
Mike Tyson ringe geri döndü! O anlar nefes kesti...
İşte Yılmaz Vural son durumu
İşte Yılmaz Vural son durumu
Arjantinli gazeteci: Maradona fakir öldü
Arjantinli gazeteci: Maradona fakir öldü
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Olağanüstü Seçim Genel Kurulu resmen iptal
Galatasaray'da seçim iptal edildi
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Onyekuru'nun menajeri İstanbul'da!
Hani takıma gidiyor? Onyekuru'nun menajeri İstanbul'da!
Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması
Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması
Galatasaray'da transfer zirvesi
Galatasaray'da transfer zirvesi
Galatasaray Etebo'nun sözleşmesi feshediliyor
G.Saray yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Galatasaray'dan Giroud, Fekir ve Alexis bombası!
G.Saray duyurdu! 3 dünya yıldızı geliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.