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Galatasaray'da Ömer Bayram, Beşiktaş derbisi öncesi cezalı duruma düştü

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.10.2019 22:39 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Ömer Bayram şoku yaşanıyor. Galatasaray’ın milli futbolcusu Ömer Bayram, Sivasspor maçında gördüğü sarı kart ile Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Galatasaray'da Ömer Bayram, Beşiktaş derbisi öncesi cezalı duruma düştü

Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Sivasspor ile mücadele eden Galatasaray’da sarı kart sınırında olan futbolculardan 1’i kart görürken, 2’si görmedi.

Sivas maçı öncesinde Younes Belhanda, Ömer Bayram ve Marcao sınırda olan isimlerdi. Ömer Bayram 78. dakikada gördüğü sarı kart ile gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Gençlerbirliği karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı olan Brezilyalı futbolcu Mariano da cezasını Sivassspor maçıyla tamamladı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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