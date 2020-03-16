Galatasaray'da Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 26. haftasında dün Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş ile oynanan derbide düşmesiyle sağ elinde kırık oluşan Ömer'in karşılaşmayı özel bandajla tamamladığı kaydedildi.

Ömer Bayram'ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edildiği aktarıldı. Tecrübeli futbolcu, birkaç gün içinde ameliyat edilecek.

