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Galatasaray'da ortalık karıştı! 'Primler ödenmedi, yıldız ismin hesaplarına bloke geldi'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.09.2024 10:49
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Victor Osimhen transferiyle bir anda tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çeken Galatasaray için gazeteci Haluk Yürekli'den çok konuşulacak iddialar geldi. Şampiyonluk primlerinin ödenmediğini söyleyen Yürekli, yıldız bir ismin de hesaplarına bloke konduğunu öne sürdü. İşte detaylar...

Galatasaray'da ortalık karıştı! 'Primler ödenmedi, yıldız ismin hesaplarına bloke geldi'
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ederken son olarak kadrosuna dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen'i kadrosuna katmış ve bu hamlesiyle tüm dünyada ses getirmişti.

Sarı-Kırmızılılar'da çalışmalar devam ederken, gazeteci Haluk Yürekli tarafından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Yürekli, Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun şampiyonluk primlerinin ödenmediğini söylerken, bir oyuncunun hesaplarına vergi dairesi tarafından bloke konulduğunu öne sürdü. İşte Yürekli'nin sözleri...

"PRİMLER ÖDENMEMİŞ"

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"Galatasaray'da hala şampiyonluk primleri ödenmemiş. Bir oyuncunun ödenmesi gereken vergisi ödenmediği için vergi dairesi oyuncunun hesaplarına bloke koymuş, sonradan bloke kaldırılmış."

"BU İŞ TRANSFERLE OLMAZ"

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"Roma'ya gittin verdin parayı aldın Zalewski'yi, bu bitirseydi Osimhen bitirirdi. Ya Osimhen getirdi Galatasaray. Transfer bitirmiyor, bu iş transferle değil, doğru yönetme şekliyle biter. Bu mudur?"

"NE YAPMAK İSTEDİKLERİNİ KİMSE BİLMİYOR"

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"Millet fal açmaya başladı. Herkes 3-5-2 diyor, ya Galatasaray teknik direktörü bir çıkıp medya karşısına ne yapmak istediğini anlatmaz mı? Niye anlatmıyor Okan hoca ne yapmak istediğini? İnsanlar merak ediyor. Ya bir iletişim yürütsün."

"MAAŞ BÜTÇESİ KORKUNÇ HALDE"

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"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in tek hedefi; mali genel kurulda ibra olmak. O yüzden bugün Zalewski için Roma ne isterse verilecek. Galatasaray'ın maaş bütçesi korkunç bir noktaya geldi."

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