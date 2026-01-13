Galatasaray'da Osimhen Atletico Madrid maçına yetişebilecek mi?

Galatasaray'ın Nijeryalı santraforu Victor Osimhen Milli takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale ulaşmayı başardı. Sarı-kırmızılı takım bu süreçte zorlu maçlar yaşarken, yokluğunda büyük sorunlarla karşılaştı. Öte yandan sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Atletico Madrid maçı için de Osimhen'in dönüşünü dört gözle bekliyor.

3 GÜN KALA GELECEK!

Nijerya Afrika Uluslar Kupası'nın yarı final müsabakasının yarı final müsabakasında yarın akşam Fas'ı eğer yenerse final için 18 Ocak tarihini bekleyecek.

Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'le 21 Ocak tarihinde oynayacak. Sarı-kırmızılı takımın yetkililerinden edinilen bilgiye göre Cimbom, özel bir jetle Fas'a gidecek ve 19 Ocak'da Osimhen'i İstanbul'a taşıyacak. Maçtan 3 gün önce gelecek olan Osimhen ise dev maça hazırlanacak.

JACOBS İÇİN DE AYNI SENARYO OLABİLİR...

Galatasaray'ın sol bek bölgesindeki bir diğer ismi İsmael Jcobs da ülkesi Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finalde. Karşılarında ise Mısır yer alıyor. Senegal de bu turu geçmesi halinde finalde Nijerya-Fas'dan biri ile karşılaşacak. Bu durumda aynı özel uçak da kendisi için bekletilecek.