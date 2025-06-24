Galatasaray'da Osimhen büyük kriz çıkardı! Başkan Dursun Özbek yöneticilerine bizzat talimatı verdi...

Galatasaray'ın İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve şampiyonlukta, attığı gollerle büyük pay sahibi olan Victor Osimhen'in geleceği halen netleşmiş değil.

Suudi Arabistan ekiplerini ve gelen tüm teklifleri şu an için reddeden golcü oyuncu için Galatasaray, Osimhen’e yıllık 20 milyon euro ve bonuslarla 25 milyon euroya ulaşan bir teklif sunmuştu. Al-Hilal’in ise yıllık 40 milyon euroluk teklifi bulunuyordu. Ancak Nijeryalı forvet bu tekliflere olumlu yanıt vermedi.

GALATASARAY KARARINI BEKLİYOR

Galatasara yakın zaamanda Osimhen’e son mesajını ileterek kararını beklediğini bildirmiş, Sarı-kırmızılılar, “Al-Hilal’in teklifini reddettin, Premier Lig’den teklif yok, artık kararını vermeni ve süreci tamamlamanı istiyoruz” mesajını vermişti.

SÖZLEŞMESİ BİLE HAZIR

Corriere dello Sport, Osimhen'in istediği teklifleri alamadığını ve şu anda transferde en şanslı kulübün Galatasaray olduğunu duyurdeu. Henüz kararını açıklamayan Osimhen'in, kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği Galatasaray'da kalma ihtimali yüksek görünüyor. Fotomaç'a göre, Osimhen "Kalıyorum" derse, dört yıllık sözleşmeye görkemli bir imza töreniyle imza atacak.

YÖNETİMİ ÇOK KIZDIRDI: YETER!

Mayıs ayından beri kararını vermeyen Osimhen'deki bu belirsizlik Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk'un sabrını zorluyor.

Başkan Dursun Özbek'in belirsizliğin sürmesi nedeniyle kızgın olduğu ve Sportif AŞ yöneticilerine, "Kaleci, stoper, 10 numara ve sağ beke ihtiyacımız var. Osimhen kalmayacaksa hızlı hareket etmeliyiz" dediği öğrenildi.