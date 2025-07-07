Galatasaray'da Osimhen için kritik hafta! Nijeryalı golcüye Avrupa'da Galatasaray, Arabistan'da Al Hilal en iyi teklifi yaptı...

Galatasaray’ın kiralık aşkı Victor Osımhen için çember daralıyor. Avrupa’dan Galatasaray, Juventus ve Manchester Unted gibi takımların talip olduğu golcü oyuncu için Arabistan’dan da Al Hilal de teklif yaptı. Nijeryalı oyuncunun sezon bittiğinden beri tatilde olduğu ve bu sürçte teklifleri iyice düşündüğü öğrenildi. Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre ise Galatasaray, Victor Osimhen transferini bitirmek için oyuncuyla bu hafta görüşme yapacak.

OSIMHEN'E EN İYİ TEKLİFİ AVRUPA'DA GALATASARAY YAPTI!

Victor Osimhen’e Avrupa içerisinde en yüksek Galatasaray’dan gelirken, Cimbom’a en yakın teklifin İtalyan temsilcisi Juventus’dan geldiği öğrenildi. İngiliz ekibi Manchester United ise Nijeryalı golcü oyuncudan maaşında indirim istedi fakat istediği yanıtı alamadı. Arabistan ekibi ise tüm teklifler arasında oyuncuya en yüksek rakamı teklif eden takım konumunda. Daha önce yıllık 40 milyon teklifi red edilen Al Hilal, teklifini revize edip daha yüksek bir bedel sunduğu bildirildi.

GALATASARAY TARAFTARINI HEYECANLANDIRIYOR

Attığı goller ve kazandırdığı şampiyonluk ile Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, Galatasaray'ın dün yaptığı antrenman paylaşımını beğendi. Bu beğeni sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, taraftarlar oyuncunun Cimbom'a geri gelmesine yönelik övgü dolu sözler paylaştı.