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Galatasaray'da Osimhen için kritik hafta! Nijeryalı golcüye Avrupa'da Galatasaray, Arabistan'da Al Hilal en iyi teklifi yaptı...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bonservisini almak için yoğun çaba sarf ettiği yıldız golcü Victor Osimhen'de çember her geçen gün daralıyor. Sarı kırmızılıların yıldız oyuncu ile bu hafta tekrar bir görüşme yapacağı ve transferi sonlandırmak istediği gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'da Osimhen için kritik hafta! Nijeryalı golcüye Avrupa'da Galatasaray, Arabistan'da Al Hilal en iyi teklifi yaptı...
Burak Kavuncu

Galatasaray’ın kiralık aşkı Victor Osımhen için çember daralıyor. Avrupa’dan Galatasaray, Juventus ve Manchester Unted gibi takımların talip olduğu golcü oyuncu için Arabistan’dan da Al Hilal de teklif yaptı. Nijeryalı oyuncunun sezon bittiğinden beri tatilde olduğu ve bu sürçte teklifleri iyice düşündüğü öğrenildi. Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre ise Galatasaray, Victor Osimhen transferini bitirmek için oyuncuyla bu hafta görüşme yapacak.

OSIMHEN'E EN İYİ TEKLİFİ AVRUPA'DA GALATASARAY YAPTI!

Galatasaray da Osimhen için kritik hafta! Nijeryalı golcüye Avrupa da Galatasaray, Arabistan da Al Hilal en iyi teklifi yaptı... 1

Victor Osimhen’e Avrupa içerisinde en yüksek Galatasaray’dan gelirken, Cimbom’a en yakın teklifin İtalyan temsilcisi Juventus’dan geldiği öğrenildi. İngiliz ekibi Manchester United ise Nijeryalı golcü oyuncudan maaşında indirim istedi fakat istediği yanıtı alamadı. Arabistan ekibi ise tüm teklifler arasında oyuncuya en yüksek rakamı teklif eden takım konumunda. Daha önce yıllık 40 milyon teklifi red edilen Al Hilal, teklifini revize edip daha yüksek bir bedel sunduğu bildirildi.

GALATASARAY TARAFTARINI HEYECANLANDIRIYOR

Galatasaray da Osimhen için kritik hafta! Nijeryalı golcüye Avrupa da Galatasaray, Arabistan da Al Hilal en iyi teklifi yaptı... 2

Attığı goller ve kazandırdığı şampiyonluk ile Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, Galatasaray'ın dün yaptığı antrenman paylaşımını beğendi. Bu beğeni sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, taraftarlar oyuncunun Cimbom'a geri gelmesine yönelik övgü dolu sözler paylaştı.

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