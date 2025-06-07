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Galatasaray'da Osimhen'in yerine bir başka dünya yıldızı geliyor! İngiliz deviyle görüşmelere başlandı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yönetimi, Osimhen'in boşluğunu doldurabilmek için çalışmalara başladı. Bugün akşam saatlerinde Türkiye'den ayrılan Osimhen, Al Hilal ile anlaşma sağlamıştı. Kariyerine Suudi Arabistan'da devam etme kararı alan Nijeryalı oyuncunun yerine gelecek isim için sarı-kırmızılılar düğmeye bastı.

Galatasaray'da Osimhen'in yerine bir başka dünya yıldızı geliyor! İngiliz deviyle görüşmelere başlandı...
Emre Şen
Raheem Sterling

Raheem Sterling

İNG İngiltere
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Arsenal
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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Victor Osimhen'in Al Hilal'e olası transferinin ardından bir başka dünya yıldızını kadroya katarak taraftarlarına moral vermek istiyor.

GALATASARAY, CHELSEA İLE TEMAS KURDU

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Galatasaray, kanat ve forvet arayışları için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Chelsea ile yollarını ayırmaya hazırlanan Raheem Sterling için girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar, İngiliz deviyle görüşme gerçekleştirdi.

BONSERVİS BEDELİ İSTEMİYORLAR

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30 yaşındaki Sterling için bonservis istemeyen Chelsea, yıldız oyuncunun maaşından çıkabilmek için gelen teklifleri kabul etme kararı aldı. Bunu fırsat bilen Galatasaray yönetimi, Sterling'in menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.

BİRÇOK AVRUPA KULÜBÜ PEŞİNDE

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Sterling'in peşinde birçok Avrupa devinin olduğu biliniyor. Özellikle İtalyan kulüplerinin kıskacında olan Sterling için Galatasaray kulübü devreye girerek sessiz sedasız transferi noktalamak istiyor. Geçtiğimiz sezon 28 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Sterling beklentilerin altında kalmıştı. Yeniden kendini bulacağı bir takıma gitmek isteyen Sterling için Galatasaray kozu kuvvetli görülüyor.

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