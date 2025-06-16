Galatasaray'da Osimhen transferi arapsaçına dönmüş durumda! Transferin önündeki en büyük engel meğer buymuş... Yıldız isim kararını açıklayacağı tarihi duyurdu

Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan ve attığı gollerle şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Victor Osimhen'in takımdaki geleceği halen netleşmiş değil.

Al-Hilal'e defalarca reddeden Victor Osimhen, İngiltere Premier Lig ekiplerinden teklif beklediği bilinirken halen istediği teklifi alabilmiş değil. Osimhen için fırsat kollayan Galatasaray da oyuncuyla sürekli temas halinde.

1 HAFTA İSTEDİ

Sabah'ın haberine göre Galatasaray yönetimi Osimhen'e bir an önce karar vermesi için mesaj gönderdi. Osimhen'in Galatasaray yönetimine cevabının "Bana 1 hafta daha süre verin" olduğu haber detayında yer aldı.

İNGİLİZLER TEKLİFİ DUYURDU

Öte yandan İngiltere'nin önde gelen haber kaynaklarından Sky Sport Galatasaray'ın Victor Osimhen'e 15-20 milyon euro dolaylarında yıllık net maaş teklif ettiğini yazdı.

TRANSFERDEKİ EN BÜYÜK ENGEL...

Habere göre Osimhen transferinde Galatasaray'ın önündeki en büyük sorun oyuncunun çıkış bedelinin ödeme planı. Napoli'nin 75 milyon euroyu mümkün olduğunca az taksitle istediği vurgulandı.