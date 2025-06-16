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Galatasaray'da Osimhen transferi arapsaçına dönmüş durumda! Transferin önündeki en büyük engel meğer buymuş... Yıldız isim kararını açıklayacağı tarihi duyurdu

Süper Lig'de şampiyonluğu gol kralı olarak tamamlayan ve attığı gollerle Sarı-Kırmızılılar'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olarak taraftarın da sevgilisi olan isimlerden Victor Osimhen'in kararı merakla beklenirken bu transfere dair sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray'da Osimhen transferi arapsaçına dönmüş durumda! Transferin önündeki en büyük engel meğer buymuş... Yıldız isim kararını açıklayacağı tarihi duyurdu
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan ve attığı gollerle şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Victor Osimhen'in takımdaki geleceği halen netleşmiş değil.

Al-Hilal'e defalarca reddeden Victor Osimhen, İngiltere Premier Lig ekiplerinden teklif beklediği bilinirken halen istediği teklifi alabilmiş değil. Osimhen için fırsat kollayan Galatasaray da oyuncuyla sürekli temas halinde.

1 HAFTA İSTEDİ

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Sabah'ın haberine göre Galatasaray yönetimi Osimhen'e bir an önce karar vermesi için mesaj gönderdi. Osimhen'in Galatasaray yönetimine cevabının "Bana 1 hafta daha süre verin" olduğu haber detayında yer aldı.

İNGİLİZLER TEKLİFİ DUYURDU

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Öte yandan İngiltere'nin önde gelen haber kaynaklarından Sky Sport Galatasaray'ın Victor Osimhen'e 15-20 milyon euro dolaylarında yıllık net maaş teklif ettiğini yazdı.

TRANSFERDEKİ EN BÜYÜK ENGEL...

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Habere göre Osimhen transferinde Galatasaray'ın önündeki en büyük sorun oyuncunun çıkış bedelinin ödeme planı. Napoli'nin 75 milyon euroyu mümkün olduğunca az taksitle istediği vurgulandı.

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transfer Süper Lig son dakika galatasaray Osimhen
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