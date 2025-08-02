Galatasaray'da Osimhen ve Sane'nin imza töreninde transfer müjdesi! "İsimleri bildiklerinde çıldıracaklar"

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, şu ana kadar kadrosuna Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ve Alman futbolcu Leroy Sane’yi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, bu iki futbolcu için RAMS Park’ta İtalyan ekibi Lazio ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde taraftarın önünde sembolik imza töreni gerçekleştirdi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da katıldı.

’TARAFTAR ÇILDIRDI, EDERSON’U İSTİYOR’ DİYE TEZAHÜRATI YAPILDI

Galatasaraylı taraftarlar, Dursun Özbek konuşurken, sık sık tezahüratlar yaptı. ’Büyük başkan’ sloganları atan sarı-kırmızılı taraftarlar, İngiliz ekibi Manchester City forması giyen Brezilyalı kaleci Ederson’un transferi için de, ’Taraftar çıldırdı, Ederson’u istiyor’ diye tezahüratlarda bulundu.

İmza töreninde Leroy Sane, taraftarlara teşekkür ederken, Osimhen de, transferinde ’Sadece Galatasaray’ dedi.

"TARAFTARIMIZ ÇILDIRACAK"

Taraftarların Ederson tezahüratları hakkında konuşan Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Bizim üç tane daha ilgilendiğimiz kaleci var. İsimlerini bilmiyorlar. Bunların isimlerini bildiklerinde bunlar için de çıldıracaklarını düşünüyorum!" ifadelerini kullandı.

ALTERNATİF FORMA TANITILDI

İmza töreninden önce Galatasaray’ın bu sezon kullanacağı 3. forma taraftara gösterildi. Mankenler, kurulan platformda sarı-kırmızılı futbol takımının bu sezon antrenmanlarda ve maçlarda kullanacağı ürünler ile GS Store ürünlerini taraftarlara tanıttı. Platforma son olarak alternatif formaları giyen Galatasaray Lisesi öğrencileri geldi.