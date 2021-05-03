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Galatasaray'da parola 6'da 6'yı tutturmak

03.05.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Antalyaspor ve Konyaspor'un ardından Gençlerbirliği'ni de mağlup ederek son 3 maçında 3 galibiyet aldı.

Galatasaray'da parola 6'da 6'yı tutturmak

Süper Lig'de son 3 maçı kalan sarı-kırmızılılarda hedef 6'da 6 yapmak. Şampiyonluk ihtimali lider Beşiktaş'ın Hatayspor galibiyetiyle azalsa da sarı-kırmızılılar son nefese kadar mücadeleyi sürdürmek istiyor. Galatasaray, bu hafta Beşiktaş derbisine çok sıkı bir şekilde hazırlanacak.

HALİL PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılıların, Championship ekiplerinden Brentford'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, parlamaya devam ediyor. Göztepe maçından bu yana mükemmel bir performans ortaya koyan Halil Dervişoğlu, Gençlerbirliği karşılaşmasında gol perdesini açtı. Sağ ayağıyla kontrol ettiği topu muhteşem bir dönüş sonrası sol ayağıyla ceza sahası dışından uzak köşeye yollayıp muhteşem bir gol atan 1999 doğumlu futbolcu, teknik heyetten de büyük takdir aldı. Sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek Halil Dervişoğlu'nun gelecek sezon da Galatasaray'da oynaması çalışmalar başladı. Halil'in sözleşmesine satın alma opsiyonu koyulmamıştı.

EMRE AKBABA GERİ DÖNDÜ

Sezon boyunca en çok eleştirilen oyuncuları başında gelen Emre Akbaba, son haftalarda Galatasaray'a hayat veriyor. Trabzonspor ve Konyaspor maçlarında attığı son dakikalar golleriyle sarı-kırmızılılara 4 puan kazandıran Emre, Gençlerbirliği karşısında da galibiyeti perçinleyen golü attı. Bu sezonki gol sayısını 5'e yükselten tecrübeli futbolcunun sözleşmesi de sezon sonu bitiyor. Emre ile ilgili Fatih Terim'in kararı olumlu. Mevcut yönetim Emre ile ilgili henüz net bir karar vermedi.

SAVUNMAYA ALKIŞ

Galatasaray'da dikkat çeken unsurlardan biri de son 3 maçtaki savunma başarısı oldu. Sarı-kırmızılılar 3'te 3 yaparken kalesinde hiç gol görmedi. Marcao ile Donk ikilisi rakiplere duvar oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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