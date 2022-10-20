Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un yerine gelecek oyuncu taraftarı şimdiden heyecanlandırdı...

Yabancı sınırı nedeniyle kadro kurmakta zorluk çeken Okan Buruk kararını verdi. Hollandalı yıldız Patrick van Aanholt'un performansından memnun kalmayan tecrübeli çalıştırıcı yıldız ismin biletini kesti.

VAN AANHOLT İLE YOLLAR AYRILIYOR

Hem yabancı sınırı hem de gösterdiği performans nedeniyle takımda problem çıkartan Patrick van Aanholt ile devre arasında kesin olarak yollar ayrılacak. Hollandalı ismin menajerine bu durum iletildi ve Galatasaray scoutları yeni oyuncu arayışına başladı.

ROTA YENİDEN FODE BALLO-TOURE'YE ÇEVRİLDİ

Aanholt gelişmesi sonrası sezon başında da adı Galatasaray'la geçen Milan'ın yıldız oyuncusu Fode Ballo-Toure, bir kez daha gündeme geldi. Taraftarların çok istediği oyuncuların başında gelen Toure ile ilgili kiralama görüşmeleri başladı.



