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Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un yerine gelecek oyuncu taraftarı şimdiden heyecanlandırdı...

20.10.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da performansıyla göze batmaya başlayan Patrick van Aanholt'un bileti tamamen kesildi. Kayserispor maçının kadrosuna alınmayan yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılacağı öğrenildi. Hollandalı ismin yerine gelecek oyuncu ise taraftarı bir hayli heyecanlandırdı.

Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un yerine gelecek oyuncu taraftarı şimdiden heyecanlandırdı...
Patrick Van Aanholt

Patrick Van Aanholt

HOL Hollanda
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yabancı sınırı nedeniyle kadro kurmakta zorluk çeken Okan Buruk kararını verdi. Hollandalı yıldız Patrick van Aanholt'un performansından memnun kalmayan tecrübeli çalıştırıcı yıldız ismin biletini kesti.

VAN AANHOLT İLE YOLLAR AYRILIYOR

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Hem yabancı sınırı hem de gösterdiği performans nedeniyle takımda problem çıkartan Patrick van Aanholt ile devre arasında kesin olarak yollar ayrılacak. Hollandalı ismin menajerine bu durum iletildi ve Galatasaray scoutları yeni oyuncu arayışına başladı.

ROTA YENİDEN FODE BALLO-TOURE'YE ÇEVRİLDİ

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Aanholt gelişmesi sonrası sezon başında da adı Galatasaray'la geçen Milan'ın yıldız oyuncusu Fode Ballo-Toure, bir kez daha gündeme geldi. Taraftarların çok istediği oyuncuların başında gelen Toure ile ilgili kiralama görüşmeleri başladı.


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