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Galatasaray'da pozitif vaka!

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.01.2021 17:08 | Son Güncelleme

Galatasaray Futbol Takımı'nda bir altyapı oyuncusunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Galatasaray'da pozitif vaka!

Galatasaray Futbol Takımı'nda bir altyapı oyuncusunun yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımı oyuncuları, teknik heyeti, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için sponsor hastaneler Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla gerçekleştirilen kapsamlı Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, bir altyapı oyuncusunun test sonucunun pozitif çıktığı, futbolcunun tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı aktarıldı.

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