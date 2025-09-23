Galatasaray'da Puma ile var olan anlaşmayı revize etmek için görüşmeler sona geldi! 100 milyon euro imza aşamasında...

Galatasaray’da kurulan geniş ve maliyetli kadroyu ekonomik anlamda yönetebilmek adına çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar daha önce anlaşma imzaladığı Puma ile sözleşmeyi revize etmek için görüşmelerde bulundu. Gazeteci Haluk Yürekli’nin sıcak haber olarak verdiği haberde Galatasaray, PUMA ile sözleşmede güncellemeye gidiyor.

100 MİLYON EURO!

Haluk Yürekli, “Galatasaray, Puma ile önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni bir sözleşme imzalayacak. 10 yıllık, 100 milyon €’ya yakın bir sözleşme… Sözleşme aşağı yukarı 2 katına çıkmış olacak.” dedi.

‘‘İMZA AŞAMASINDA…’’

Haluk Yürekli, "Galatasaray ile PUMA'nın anlaşması şu anda yıllık 5 milyon euro. 8,5 + bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon euro'ya yakın bir rakama çıkıyor şimdi. Aşağı yukarı iki katı. Ayrıca satılan formalar var. Onların gelirleri. İmza aşamasında şu anda." ifadelerinde bulundu.