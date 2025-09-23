SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Puma ile var olan anlaşmayı revize etmek için görüşmeler sona geldi! 100 milyon euro imza aşamasında...

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi Puma ile olan var olan forma sponsorluğu anlaşmasını yenilemek için harekete geçti. Sarı kırmızılıların daha önce anlaşmaya vardığı rakamı neredeyse 2 katına çıkarılacağı iddia edildi.

Galatasaray'da Puma ile var olan anlaşmayı revize etmek için görüşmeler sona geldi! 100 milyon euro imza aşamasında...
Burak Kavuncu

Galatasaray’da kurulan geniş ve maliyetli kadroyu ekonomik anlamda yönetebilmek adına çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar daha önce anlaşma imzaladığı Puma ile sözleşmeyi revize etmek için görüşmelerde bulundu. Gazeteci Haluk Yürekli’nin sıcak haber olarak verdiği haberde Galatasaray, PUMA ile sözleşmede güncellemeye gidiyor.

100 MİLYON EURO!

Galatasaray da Puma ile var olan anlaşmayı revize etmek için görüşmeler sona geldi! 100 milyon euro imza aşamasında... 1

Haluk Yürekli, “Galatasaray, Puma ile önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni bir sözleşme imzalayacak. 10 yıllık, 100 milyon €’ya yakın bir sözleşme… Sözleşme aşağı yukarı 2 katına çıkmış olacak.” dedi.

‘‘İMZA AŞAMASINDA…’’

Galatasaray da Puma ile var olan anlaşmayı revize etmek için görüşmeler sona geldi! 100 milyon euro imza aşamasında... 2

Haluk Yürekli, "Galatasaray ile PUMA'nın anlaşması şu anda yıllık 5 milyon euro. 8,5 + bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon euro'ya yakın bir rakama çıkıyor şimdi. Aşağı yukarı iki katı. Ayrıca satılan formalar var. Onların gelirleri. İmza aşamasında şu anda." ifadelerinde bulundu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan kadın voleybolda bomba transferGalatasaray'dan kadın voleybolda bomba transfer
Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a: ''Böyle bir beklenti içindeyim''Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a: ''Böyle bir beklenti içindeyim''
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek Puma galatasaray sponsor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.