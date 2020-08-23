Galatasaray'da Ryan Babel ayrılacağı tarihi açıkladı

Galatasaray forması giyen Ryan Babel, ayrılık iddialarıyla gündeme gelirken Hollandalı futbolcu sosyal medyada dikkat çekici bir harekette bulundu. Deneyimli oyuncu, Instagram'dan kendisine yöneltilen bir soruyu cevapladı.Babel, "Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun?" sorusuna "2 yıl sonra" yanıtıyla geri dönüş yaptı.