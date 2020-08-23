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Galatasaray'da Ryan Babel ayrılacağı tarihi açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.08.2020 18:55 | Son Güncelleme

Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi 2022'de bitecek olan Ryan Babel, Instagram hesabında kendisin yöneltilen "Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun?" sorusuna "2 yıl sonra" cevabını vererek medyada çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi.

Galatasaray'da Ryan Babel ayrılacağı tarihi açıkladı

Galatasaray forması giyen Ryan Babel, ayrılık iddialarıyla gündeme gelirken Hollandalı futbolcu sosyal medyada dikkat çekici bir harekette bulundu. Deneyimli oyuncu, Instagram'dan kendisine yöneltilen bir soruyu cevapladı.Babel, "Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun?" sorusuna "2 yıl sonra" yanıtıyla geri dönüş yaptı.

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