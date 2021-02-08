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Galatasaray'da Ryan Babel derbide oyuna girdi, sözleşmesi otomatik uzadı

08.02.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Ryan Babel derbide oyuna girdi, sözleşmesi otomatik uzadı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, derbinin ikinci yarısında Arda Turan'ın yerine oyuna girince sözleşmesi otomatik olarak uzadı. 34 yaşındaki futbolcunun kontratında 20 maçı içeren bir opsiyon maddesi bulunuyordu.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Ryan Babel için ekstra önem taşıyordu. Babel'in geleceğini derbi yakından ilgilendiriyordu.

DERBİDE OYUNA GİRİNCE SÖZLEŞMESİ OTOMATİK UZADI

Sözleşmesinde 20 maçı içeren opsiyon olan Hollandalı yıldız Kadıköy'de forma giymesi halinde otomatik olarak 1 yıl daha Cimbom'da kalmayı garantileyecekti. Babel dünkü maçın ikinci yarısında Arda Turan'ın yerine oyuna girdi.

375 BİN EURO İNDİRİM YAPMIŞTI

Babel, daha önce 2.5 milyon Euro olan garanti ücretini 2 milyon 125 bin Euro'ya düşürmeyi kabul etmişti.

BU SEZON 4 GOL, 4 ASİST

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon 4 gol ve 4 asistle 8 kez skora doğrudan katkı yaptı.

BONSERVİSSİZ GELMİŞTİ

Galatasaray'ın bonservis ödemeden transfer ettiği Ryan Babel, kariyerinde daha önce Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Al Ain, Deportivo, Beşiktaş ve Fulham gibi birçok takımda forma giydi.

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