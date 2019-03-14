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Galatasaray'da Ryan Donk'un 1 maçı kaldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.03.2019 11:22 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, ligde 1 maç daha oynaması halinde sözleşmesi otomatik olarak 1 sezon uzayacak. Yapılan anlaşmaya göre Donk'un bu sezon 21 Süper Lig veya UEFA müsabakası oynaması gerekiyordu, oyuncu bugüne kadar 20 maçta oynadı.

Galatasaray'da Ryan Donk'un 1 maçı kaldı

Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un sözleşmesi uzuyor. Sarı-kırmızılıların 29 Haziran 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Donk'un 2018-2019 sezonunda 21 Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda sözleşmesinin 1 sezon daha uzayacağı belirtilmişti.

Hollandalı futbolcu bu sezon Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 kez forma giydi. Toplamda 20 maçta süre alan Donk, bu hafta deplasmandaki Bursaspor karşılaşmasında da oynaması durumunda sözleşmesi 1 sezon daha otomatik olarak uzayacak. Hollandalı futbolcu ayrıca 200 bin Euro da prime hak kazanacak.
Sarı-kırmızılılar, Ryan Donk'a 2019-2020 sezonu için ise net 1 milyon 895 bin Euro sabit transfer ücreti ödeyecek.

TERİM'İN GELİŞİ İLE PERFORMANSI ARTTI

Geçtiğimiz sezon Teknik Direktör Fatih Terim'in gelişiyle tekrar formasına kavuşan Donk, gösterdiği başarılı performansla takdir toplamıştı. Donk, bu sezon toplam 26 resmi müsabakada görev aldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Başarılı futbolcu Alanyaspor maçının son dakikalarında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim olmuştu.
Ryan Donk, 2015-2016 sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Bu zamana kadar sarı-kırmızılı formayı 72 müsabakada terleten 32 yaşındaki futbolcu, toplam 3 kez gol sevinci yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
ryan donk Spor Toto Süper Lig Galatasaray

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